JoJo Fletcher dit que remplacer Chris Harrison était «  fou  »

La bachelorette La saison 16 a été une course folle – et elle ne fait que commencer. Au début, la série de télé-réalité ABC a remplacé Clare Crawley par Tayshia Adams après que le rôle principal soit tombé amoureux de Dale Moss. Maintenant, il va y avoir un autre changement inattendu – mais temporaire -. Dans La bachelorette épisode le 1er décembre, JoJo Fletcher remplacera l’hôte Chris Harrison. Voici pourquoi et ce que Fletcher a à dire à propos de son nouveau rôle.

Pourquoi JoJo Fletcher remplace temporairement Chris Harrison dans la saison 16 de « The Bachelorette »

Chris Harrison et JoJo Fletcher sur «The Bachelorette» | FinaleRick Rowell / Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: JoJo Fletcher et Jordan Rodgers sont-ils mariés ou fiancés après « The Bachelorette »?

En août 2020, les fans de Bachelor Nation ont bourdonné lorsque Harrison est parti La bachelorette bulle au La Quinta Resort & Club à Palm Springs. À l’époque, Harrison a déposé son fils, Josh, à l’université. Puis tout le monde s’est déchaîné lorsque des rumeurs ont suggéré que Fletcher serait le remplaçant de Harrison. Deux mois plus tard, Fletcher a confirmé qu’elle interviendrait brièvement pour Harrison sur La bachelorette Saison 16.

« Il est ressorti que j’étais là pour aider Chris, qui a dû prendre un peu de temps pour aller à l’université avec son fils, » La bachelorette La star de la saison 12 a déclaré à Us Weekly. «J’ai sauté directement dans un mélange de tout un tas de choses qui se passaient sans vraiment savoir quoi que ce soit de ce qui s’était passé. Donc, c’était vraiment fou.

Pendant ce temps, Fletcher a laissé entendre ses épisodes sur La bachelorette vaudra la montre. «Cette saison va être très folle et dramatique», dit-elle. «Je suis sûr que tout le monde en a déjà entendu parler, mais ce sera vraiment le cas! Et c’était amusant.

Fletcher reconnaît également Harrison comme l’hôte de Bachelor Nation «le plus grand de tous les temps». Ne vous attendez donc pas à ce que le changement soit permanent. «Je suis juste allé là-bas et j’ai essayé de les rendre fiers et non de les ruiner La bachelorette, » dit-elle. «Je n’allais jamais y aller et essayer d’être Chris, j’allais essayer de l’aider. Et vous savez, faites de mon mieux.

JoJo Fletcher sera sur ‘The Bachelorette’ Saison 16 Episode 8

JoJo Fletcher et Jordan Rogers de «The Bachelorette» | Steven Ferdman / Getty Images

CONNEXES: « The Bachelorette »: La relation entre Noah Erb et Tayshia Adams est « amusante » – Mais Chris Harrison se demande si le concurrent est un matériau de mari

Enfin, Fletcher reviendra à La bachelorette le mardi 1er décembre. Le synopsis de l’épisode 8 de la saison 16 a confirmé l’arrivée de la star de télé-réalité. Mais il semble que la star de télé-réalité gérera un peu plus que les tâches d’hébergement d’Harrison.

«JoJo arrive pour aider Tayshia à gérer ses émotions troublantes, et remplace Chris Harrison quand il part pour accompagner son fils à l’université», lit-on dans le communiqué de presse d’ABC. «La tension monte entre Bennett et Noah et le drame devient une distraction majeure pour Tayshia. JoJo rend visite aux deux hommes pour organiser un rendez-vous à deux impromptus avant le prochain cocktail.

Clairement, Fletcher aura beaucoup à faire quand elle arrivera La bachelorette Saison 16. Et en parlant avec Becca Kufrin et Rachel Lindsay sur le Happy Hour Bachelor podcast, Fletcher a partagé ce que les fans peuvent attendre de sa place d’invité.

«Il y avait des scénarios où je devais essayer de livrer un message qui n’était pas seulement que JoJo était stupide et disait n’importe quoi», a déclaré Fletcher en octobre 2020. «Jamais les répliques de Chris Harrison, cependant. Vous ne m’entendrez jamais dire: «C’est la rose finale». Je suis presque sûr de ne jamais avoir dit cela.

CONNEXES: « The Bachelorette »: y a-t-il un épisode « Les hommes disent tout » dans la saison 16? Les fans espèrent que Tayshia Adams et le casting de Clare Crawley se réuniront une dernière fois

Puis lorsqu’on lui a demandé si elle devait être une confidente pour La bachelorette plomb et concurrents, Fletcher a révélé que c’était sa partie préférée.

«J’ai pu faire ça avec qui était encore dans la série. C’était probablement ma chose la plus préférée », dit-elle. «C’était une façon dont je pouvais comprendre parce que j’ai été dans ce scénario et j’ai vécu cette expérience. Et cette partie, je n’étais pas du tout stressée, ce qui était incroyable.

Pendant ce temps, Fletcher a décrit sa nouvelle Bachelorette rôle de «super amusant» et «super stressant». La star de télé-réalité a également admis qu’elle avait envoyé un texto à Harrison à propos du concert après son premier jour. «Après ma première tentative de faire quelque chose, je lui ai envoyé un texto et je me suis dit: ‘Ce n’est pas si facile! Vous l’avez totalement minimisé », a déclaré Fletcher.

Quoi qu’il arrive quand Fletcher fait sensation La bachelorette Saison 16, il semble certainement que les téléspectateurs de Bachelor Nation vont se régaler. Le synopsis d’ABC a laissé entendre que Fletcher se précipiterait et initierait le rendez-vous à deux entre Adams avec Bennett et Noah. Et étant donné le commentaire de Fletcher sur son premier défi, il y aura forcément un drame. Alors restez à l’écoute.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!