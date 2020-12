Le Samsung Galaxy Z Flip 3 comportera un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz

Tendance FP30 nov.2020 11:25:19 IST

Samsung pourrait bientôt sortir avec un Galaxy Z Flip 3 pliable avec un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone sera doté d’un écran pliable de 6,9 ​​pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit le double de ce qui est disponible dans l’actuel Galaxy Z Flip 5G. Cela a été rapporté par un pronostiqueur vietnamien @ Chunvn8888 sur Twitter. Le pronostiqueur a également ajouté que l’appareil aura une taille d’affichage extérieure 2x – 3x (ce qui signifie plus grande que les appareils actuels) et une batterie de 3900 mAh sous le trou. L’appareil aura également des lunettes plus minces et une perforatrice plus petite.

Le nouveau téléphone devrait également être plus durable grâce à un nouveau verre ultra-fin qui sera utilisé pour l’écran.

Nouveau UTG

Une bien meilleure durabilité

Voyons si ceux-ci peuvent bien vieillir mais ont fondamentalement confirmé ce que j’ai dit avant et hier rapport des médias coréens – Chun (@ chunvn8888) 25 novembre 2020

Selon un rapport par Développeurs XDA, un article sur Weibo du célèbre leaker Ice Universe confirme également le taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le Samsung Galaxy Z Flip 3. Selon le rapport, la variante 5G de l’original est comptée comme Samsung Galaxy Z Flip 2 après la version vanille. Le rapport ajoute que ce n’est pas très éloigné de ce que Microsoft a fait lorsqu’il a décidé de sauter Windows 9.

(Lire aussi: examen du Samsung Galaxy Z Flip)

Le rapport indique en outre que, selon toute probabilité, le Flip 3 aura la 5G et ne sera pas très bon marché.

Selon un rapport dans GSMArena, des rapports précédents suggéraient que le prochain modèle ZA Flip comportera des haut-parleurs stéréo et devrait être lancé vers mars 2021.

