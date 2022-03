Superman & Lois renouvelés pour la saison 3 sur The CW

La CW a renouvelé sa série DC Superman et Loïs pour une troisième saison. Depuis le début de 2021, Superman et Loïs a toujours été l’une des émissions les mieux notées du réseau et l’une de ses séries les plus appréciées à aborder avec le domaine de DC Comics. Dirigé par Tyler Hoechlin dans le rôle de Clark Kent AKA Superman et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, Superman et Loïs suit le super-héros légendaire et le meilleur journaliste du Daily Planet alors qu’ils reviennent à Smallville avec leurs fils Jonathan et Jordan.

« Alors que nous nous préparons pour la saison 2022-23, ces séries scénarisées, ainsi que la série alternative que nous avons renouvelée plus tôt, serviront de début à une base solide utilisant certaines de nos séries les plus regardées sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour l’année prochaine et au-delà », a déclaré Mark Pedowitz, président-directeur général de The CW Network, dans un communiqué concernant les différents renouvellements, qui incluent également The Flash et Walker. « Ces drames sont également importants pour notre stratégie numérique globale, car ils font partie de nos programmes les plus diffusés en continu et socialement engagés, et nous sommes impatients d’ajouter d’autres séries nouvelles et récurrentes pour aider à renforcer et à étendre notre empreinte multiplateforme. »

Situé dans le Arrowverse de The CW, Superman et Loïs reprend avec Kal-El après des années à affronter des super-vilains mégalomanes, des monstres et des envahisseurs extraterrestres déterminés à faire des ravages sur Metropolis et à anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, The Man of Steel (Tyler Hoechlin, Teen Wolf) et la journaliste la plus célèbre de la bande dessinée, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, Grimm), sont confrontés à l’un des plus grands défis de leur vie : faire face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui.

Pour compliquer la tâche déjà ardue d’élever deux garçons, Clark et Lois doivent également se demander si leurs fils Jonathan (Jordan Elsass, Des petits feux partout) et Jordan (Alexander Garfin, Le film Cacahuètes) pourraient hériter des superpuissances kryptoniennes de leur père en vieillissant. De retour à Smallville pour gérer certaines affaires familiales du Kent, Clark et Lois renouent avec Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, Entourage), un agent de crédit local qui se trouve également être le premier amour de Clark, et son mari, le chef des pompiers, Kyle Cushing (Erik Valdez, Graceland). Les adultes ne sont pas les seuls à redécouvrir de vieilles amitiés à Smallville alors que les fils Kent renouent avec la fille rebelle de Lana et Kyle, Sarah (Inde Navarrette, Errer sombrement).





The CW a renouvelé The Flash aux côtés de Superman et Lois





La CW

Superman et Loïs n’est pas la seule série basée sur DC à recevoir un renouvellement de The CW, avec Le flash devrait également se poursuivre dans sa neuvième saison. Le réseau a également renouvelé plusieurs de ses autres émissions existantes, notamment All American, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale et le redémarrage de Walker pour la saison 2022-2023.

Cependant, on ignore actuellement si plusieurs autres émissions recevront le traitement de renouvellement. Ces spectacles comprennent plusieurs projets DC tels que Les légendes de demain de DC, Batwoman, et Stargirl de DCainsi que Charmed, In the Dark, Dynastie, Legs, et Roswell, Nouveau-Mexique. Le sort du récent pilote pour une autre sortie de DC Chevaliers de Gotham est également inconnue, la décision de poursuivre ou non la série devant être prise plus tard cette année.





