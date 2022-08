Acapulco Shore saison 10 : date de première sur MTV et Paramount+ Mexique

MTV/Paramount+

Acapulco Shore s’est avéré être l’une des émissions de téléréalité les plus audacieuses du Mexique et la saison suivante promet de continuer dans cette direction. Quand est-ce que ça sort ?

© MTVCôte d’Acapulco

La télé-réalité mexicaine Côte d’Acapulco promet de faire monter la température de la télévision comme elle l’a fait à chacune de ses saisons, et le numéro 10 ne semble pas faire exception, avec une série de protagonistes qui possèdent des physiques attrayants et l’attitude nécessaire pour maintenir les rencontres chaudes les plus audacieuses de Amérique latine qui génèrent du désir chez leurs fans.

que promet-il Côte d’Acapulco? Des excès, de la chaleur et beaucoup de peau pour que le public latino se sente identifié à ces personnages qui savent bien s’amuser, traîner de la manière la plus audacieuse et affirmer que c’est sur ces terres qu’ils vivent librement, profitant du paradisiaque lieux où ils vivent, il enregistre la télé-réalité pour lui donner un cadre qui la rend encore plus incroyable.

Les protagonistes? Fernanda, Alba, Andrés, Abel, Jacky, Chile, Ricky, Eli, Sebastián et Karime. Tous vivront des rencontres, des combats, des fêtes, des après-midi à la plage, des moments pleins d’excès et tout ce que le public de Côte d’Acapulco voulez voir dans cette émission de télé-réalité mexicaine qui est enregistrée à Puerto Vallarta pour conquérir toute l’Amérique latine. Quand pouvez-vous en profiter?

Acapulco Shore revient à la télévision

La dixième saison de Côte d’Acapulco cela se passera dans vtt Oui Paramount+ avec une date de sortie prévue pour le prochain mardi 27 septembre alors maintenant vous savez, vous pouvez programmer ce jour-là, car un programme télé comme il y en a peu dans le monde vous attend. Êtes-vous prêt pour tant de chaleur, d’excès et de peau ? Vous devez vous préparer minutieusement pour profiter de cette nouvelle saison du programme.

Côte d’Acapulco promet un dixième épisode inoubliable et c’est peut-être la dernière saison de l’émission de téléréalité qui a réussi à conquérir le public latino-américain avec une formule audacieuse où des corps parfaits ajoutés à une attitude provocante feront du programme un amalgame de moments uniques que la plupart des un spectateur voudrait jouer. Attention!

