La maison « A Nightmare on Elm Street » est à vendre

Les fans d’horreur seront impatients de savoir que l’un des lieux les plus emblématiques de la filmographie du cinéaste Wes Craven est à vendre : 1428 Elm Street, qui est apparu pour la première fois sur grand écran grâce au film sorti en 1984 « A Nightmare on Elm Street ». .

La véritable adresse de ce complexe immobilier est située au numéro 1428 Genesee Avenue dans la ville de Los Angeles, servant pendant des décennies de point de visite obligatoire pour les fans de Freddy Krueger, considéré comme l’une des créations les plus emblématiques et des personnages terrifiants de Craven tout au long de sa carrière. en tant que cinéaste.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zendaya parle de l’anxiété causée par les réseaux sociaux

Cependant, Deadline prévient que l’achat de cette propriété ne serait pas bon marché, car elle a actuellement un prix immobilier de 3,25 millions de dollars. La maison aurait auparavant été achetée par Lorene Scafaria, réalisatrice du film « Hustlers ».

Il a récemment été révélé que la maison n’a pas seulement servi de décor principal à la première apparition de Freddy Krueger sur grand écran, car Scafaria a prêté cette maison à son partenaire, le comédien Bo Burnham, pour servir de décor à la réalisation de son film acclamé. comédie spéciale « Inside », qui a été écrite, réalisée, montée et enregistrée par lui-même pendant six mois pendant la pandémie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vin Diesel livre la fille de Paul Walker, Meadow, à l’autel

En plus de « A Nightmare on Elm Street », la maison est apparue dans deux autres volets de la franchise : « A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge » en 1985 et « Wes Craven’s New Nightmare » en 1994. Le reste des versements dans la saga auraient recréé leurs intérieurs à travers des décors construits sur la base des plans de la propriété, dont les intérieurs ont été rénovés au fil des ans au point d’être méconnaissables.

Après le lancement du redémarrage publié en 2010, aucune nouvelle majeure n’a été présentée sur l’avenir de Freddy Krueger au cinéma, bien qu’il ait été supposé que New Line Cinema pourrait travailler sur une nouvelle version de l’histoire étant donné le nombre croissant de redémarre sur les franchises d’horreur classiques au cours des dernières années.