Apple nous cite pour un événement le 20 avril: c’est ce que nous espérons voir dans Keynote

Habemus événement Apple. La société de Cupertino vient de confirmer que mardi prochain, le 20 avril, elle accueillera un événement à Apple Park. Comme d’habitude, la société n’a pas avancé les produits que nous verrons, mais Tout indique un renouvellement tant attendu de l’iPad Pro.

C’est une nouvelle en quelque sorte attendue, puisque ce matin, Siri a avancé les données en posant des questions sur l’événement Apple. Cette information n’était évidemment pas officielle, mais maintenant c’est le cas, alors passons en revue ce que nous espérons voir dans le prochain Apple Keynote.

iPad Pro avec mini-LED visibles

En respectant le calendrier de lancement d’Apple, le personnage principal de l’événement de la semaine prochaine sera probablement le iPad Pro. Des fleuves d’encre ont été écrits sur cet appareil, et si nous nous en tenons aux fuites, nous assisterons sûrement à l’une des révolutions les plus importantes de cette famille de produits.

Mark Gurman a annoncé il y a quelques semaines que le nouvel iPad Pro montera un processeur similaire à l’Apple M1, quelque chose qui rapprocherait encore l’appareil du MacBook. On s’attend également à avoir de meilleures caméras, le modèle 12,9 pouces pour monter un écran mini-LED et avoir une connexion Thunderbolt.

À moins de surprises, l’événement mettra probablement en vedette l’iPad Pro

Il a également fui de temps en temps le Renouvellement iPad et iPad mini. Gurman affirme que le nouvel iPad sera plus fin et plus léger, tandis que la principale nouveauté de l’iPad mini sera une petite augmentation de la diagonale de l’écran, qui s’élèvera à 7,9 pouces.

Enfin, il est toujours intéressant d’aborder les rumeurs sur le lancement des AirTags, dont on a tant parlé et dont on sait si peu de choses; d’une nouvelle Apple TV avec HomePod et Apple TV intégrés 6. Sur la base du fait qu’il ne s’agit que de rumeurs et de fuites, la vérité est que L’événement de la semaine prochaine se veut plein de nouvelles, nous devrons donc être vigilants.