« Cobra Kai »: qui est vraiment le père de Miguel

Depuis Carmen (Vanessa Rubio), la mère de Miguel (Xolo Maridueña), a raconté dans la première saison de «Cobra Kai», Qui s’est échappé de chez elle en Équateur après avoir découvert la vérité sur le travail de son mari et le type de personne qu’il était, les fans de la série Netflix s’attendent à ce que le père du jeune karaté apparaisse à tout moment.

Après que Vanessa Rubio ait été promue dans la série régulière sur la série basée sur le « Karate Kid», La théorie selon laquelle le père de Miguel pourrait revenir dans la quatrième saison se renforce.

Alors, qui est vraiment le père de Miguel? Certains fans sont convaincus qu’il s’agit d’un ancien méchant principal de la série. Pour l’instant, Screen Rant a partagé les principales options.

MIKE BARNES

Mike Barnes (Sean Kanan) était le rival de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans “Karaté enfant III« , Où il s’est avéré plus impitoyable que Johnny, sans aucune chance de rédemption, afin qu’il puisse revenir dans la nouvelle tranche de »Cobra Kai«Changer la vie des protagonistes.

Pour cela, il faudrait que la série montre comment Mike est arrivé en Équateur, a rencontré Carmen et quel était le travail qu’il faisait et a conduit la mère de Miguel à s’éloigner de lui. Comment cela affectera-t-il la relation de Carmen et Johnny Lawrence (William Zabka)?

Sean Kanan a joué Mike Barnes dans «Karate Kid III» (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

TERRY SILVER

Après les flashbacks qui ont montré comment l’amitié de John Kreese et Terry Silver a commencé, et l’appel que le sensei de Cobra Kai a lancé à la fin de la troisième saison de la série de Netflix, beaucoup s’attendent à ce que le personnage joué par Ian Thomas Griffith réapparaisse dans le quatrième opus.

Mais pas seulement en tant qu’allié fidèle de Kresse, mais en tant que père de Miguel, qu’il pourrait essayer de recruter et d’attirer dans son équipe. Bien qu’il y ait une différence d’âge de quinze ou vingt ans entre Carmen et Terry, il est possible qu’ils se soient rencontrés en Équateur et aient commencé une relation.

Terry Silver était l’un des méchants de « The Karate Kid Part III » et pourrait revenir dans « Cobra Kai » en tant que père de Miguel (Photo: Columbia Pictures)

UN VILLAIN ORIGINAL DE « COBRA KAI »

Une autre option est que le père de Miguel est un nouveau personnage qui revient dans la vie de Carmen pour compliquer les choses avec son fils et avec Johnny. Cet éventuel nouvel ajout à la distribution pourrait devenir le méchant de « Cobra Kai», Pour la description que Carmen a donnée.

De plus, il pourrait être le principal ennemi de Johnny, non seulement parce qu’ils contesteraient l’amour de Carmen, mais parce que Lawrence est devenu une sorte de figure paternelle pour Miguel.