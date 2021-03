Apex Legends: une fuite inhabituelle pourrait révéler des titans

Selon une nouvelle fuite, les Titans viendront à Légendes Apex, gracieuseté de la nouvelle légende de la saison 9, officieusement connue sous le nom de Blisk.

La saison 8 d’Apex Legends se terminera bientôt, et on s’attend à ce que la saison 9 ajoute un nouveau personnage nommé Blisk. Bien sûr, rien de tout cela n’a été confirmé, mais une nouvelle vidéo de jeu en ligne est apparue qui montre supposément le personnage et sa capacité ultime, leur permettant d’invoquer un Titan de Titanfall.

Comme vous le savez, Apex Legends et Titanfall se déroulent dans le même univers de Respawn Entertainment. Malgré cela, les Titans n’ont pas trouvé leur chemin dans le populaire dans le populaire jeu Battle Royale gratuit et à quelque titre que ce soit. Cependant, après huit saisons, il semble qu’il change enfin.

La nouvelle fuite provient d’Apex Legends dataminer Biast12. Maintenant, on ne sait pas si Biast12 est la source de la fuite, mais au moins, ils l’ont relayée sur Twitter. Et comme vous pouvez le voir, le jeu vidéo, qui selon le mineur est totalement réel, est difficile à discuter.

La validité de la fuite est difficile, ce qui manque, ce sont des informations importantes telles que la mise à jour des images et s’il s’agit de la prochaine légende du jeu ou d’une future légende.

Bien sûr, cela pourrait également être des images d’une légende abandonnée. Malheureusement, pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de spéculer.