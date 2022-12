GAP The Series Episode 3 Date de sortie, Thai Drama, Regarder en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de GAP The Series Episode 3. Les fans de cette série Thi attendent son prochain épisode non seulement en Thaïlande mais aussi dans de nombreuses autres régions du monde. Si vous êtes vraiment curieux de savoir ce qui se passera ensuite dans le prochain épisode et que vous recherchez la même chose, ne vous inquiétez pas, nous sommes ici avec ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de GAP The Series Episode 3. Ici, nous partagerons également de nombreuses autres informations sur cette série, telles que les détails de sa distribution, comment vous pouvez la regarder dans différentes régions et de nombreuses autres mises à jour.

C’est une série thaïlandaise et le nom de sa société de production est Channel 3. le premier épisode de cette série est sorti le 19 novembre 2022. Comme il s’agit d’une nouvelle série et que les gens l’aiment toujours dans les différentes régions du monde et actuellement en attendant son prochain épisode.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série a été adaptée du roman « GAP » qui a été écrit par. par Diable Planoy. L’histoire de cette série dramatique suivra essentiellement deux personnages nommés Sam et mon. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous trouverez vraiment cette série plus intéressante pour savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé plusieurs des derniers épisodes, les fans recherchent la date de sortie de GAP The Series Episode 3. Parlons donc de ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 3 de GAP The Series.

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de GAP The Series Episode 3. Selon l’épisode d’information officiel, 3 devrait sortir le 3 décembre 2022. L’attente de cet épisode va se terminer très bientôt et si vous attendez vraiment cet épisode, attendez simplement la date indiquée. Nous vous recommanderons à tous de partager vos points de vue avec nous et d’autres personnes sur cet épisode à venir.

Où regarder cette série ?

Si vous voulez regarder cette série thaïlandaise, vous pouvez la regarder sur Channel 3 et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous n’avez pas regardé ses deux derniers épisodes publiés jusqu’à présent, vous pouvez regarder tous ces épisodes ici à tout moment. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Détails du casting

Maintenant, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Rebecca Armstrong comme lundi

Sutthatip Wutichaipradit comme Noi

Ratchanon Kanpiang comme Nop

Thongthong Mokjok comme Mhee

Suppapong Udomkaewkanjana comme Phum

Amata Piyavanich comme Phon

Jirawat Wachirasarunpat comme On

Chanikan Sopitwisit comme Kate

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de GAP The Series Episode 3 dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de GAP The Series Episode 3, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

