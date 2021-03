La liste des trophées Outriders PS5 récompense le broyage et l’expérimentation

Bien que ses chances d’afficher des chiffres de vente impressionnants sur les plates-formes PlayStation soient maintenant quelque peu minces, les Outriders de Square Enix auront toujours des joueurs inconditionnels qui placent le trophée Platine du jeu dans leur ligne de mire. Comme d’autres tireurs de butin, cependant, il faudra un peu de broyage pour déverrouiller les 43 autres bibelots qui forment ce gong final très important.

Il y a un camion de trophées de bronze pour faire progresser l’histoire ainsi qu’un or pour terminer la campagne, puis d’autres bibelots pour terminer des quêtes secondaires. Ensuite, vous devrez tuer 7 500 ennemis, infliger plus de 1 000 000 de dégâts et éliminer divers ennemis de certaines manières. Le trophée Clash of the Altered vous demande de tuer cinq élites en utilisant uniquement des compétences, par exemple. Il existe également des trophées pour atteindre le niveau 30, vendre et démonter 300 objets et remplir des pages de journal. Atteindre le niveau Accolade 20 sera également quelque chose à atteindre, avec un trophée d’or à réclamer à la fin de tout.

N’oubliez pas que le jeu est dans exactement une semaine maintenant, sortant sur PS5 et PS4 le 1er avril 2021. Pour consulter la liste complète des trophées Outriders PS5, rendez-vous sur le lien. Essaierez-vous de débloquer le trophée Platine? Faites un plan d’action dans les commentaires ci-dessous.