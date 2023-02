Anthony Mackie suggère que Captain America ne dirigera pas les Avengers dans la dynastie Kang

En tant que nouveau Captain America, Sam Wilson a de grosses chaussures à remplir alors qu’il succède à Steve Rogers en tant que héros américain. Cependant, un rôle dans lequel il n’interviendra peut-être pas est celui du chef des Avengers dans les deux prochains films Avengers. Alors qu’il serait allégué que Captain America serait à l’avant de l’action dans La dynastie Kang et Guerres secrètesil semble qu’il fera simplement partie de l’équipe plutôt que de la diriger.





Anthony Macky a été interviewé par Revue Empire avant son nouveau film Nous avons un fantômemais naturellement la conversation s’est tournée vers les débuts de l’acteur au cinéma en tant que Captain America dans Captain America : nouvel ordre mondial. Parlant du potentiel de Sam à devenir le nouveau leader des Avengers, Mackie a déclaré :

« Sam est le seul personnage sans super pouvoirs. C’est juste un mec régulier qui traîne avec un tas de cinglés. Étant de la Nouvelle-Orléans, j’ai participé à quelques combats. Et le cœur et le charisme ne m’ont jamais aidé dans un combat. C’est généralement juste m’a battu. Donc, cela pourrait causer un problème lorsque vous allez combattre quelqu’un comme Thanos. Donc, je pense qu’avec lui, il doit venir sur scène avec une compréhension très différente de ce que c’est que d’être un bon gars ou d’être un méchant et quelles sont les décisions qui vous font suivre cette ligne comme vous l’avez fait. Donc, je le vois juste plus comme un Cap humain que comme un juge distinctif Cap — [a] Chapeau de jugement, où c’est bien et c’est mal. Il y a des décisions qui vous font choisir le bien ou le mal. »





Captain America: New World Order pourrait voir un nouveau type de guerre dans le MCU

Sous le mandat de Steve Rogers, le nom de Captain America est devenu synonyme de nombreuses guerres. Sa première sortie se déroule au milieu d’une guerre mondiale, des événements révolutionnaires des Avengers de la guerre civile et bien sûr de la guerre cataclysmique d’Infinity. En ce qui concerne le tour d’Anthony Mackie en tant que héros, une nouvelle guerre pourrait avoir des ramifications plus loin et entraîner l’arrivée de la nouvelle itération d’un certain personnage X-Men.

En décembre, la rumeur courait que l’intrigue de Captain America : nouvel ordre mondial introduira l’élément d’Adamantium dans le MCU, le même que celui qui fait partie intégrante des griffes et des os de Wolverine. Le rapport suggérait que cet élément serait découvert sur l’île de Tiamat, les restes du Céleste qui ont été laissés au milieu de l’océan à la fin d’Eternals et dont on n’a pas parlé depuis autre que dans un article de journal rapide vu dans She-Hulk : avocate.

Thaddeus Ross, joué pour la première fois par Harrison Ford faisant ses débuts au MCU, et The Leader, joué une fois de plus par Tim Blake Nelson reprenant son rôle de The Incredible Hulk, sont également dans le mix du film.

Captain America : nouvel ordre mondial sortira en salles le 3 mai 2024.