Stray Kids Lee sait a révélé pourquoi Han était le membre le plus effrayant lors de leur première rencontre

Si quelqu’un devait choisir une paire de Enfants errants des membres qui dégagent les meilleures vibrations d’amis, Lee Know et Han serait parmi les premières amitiés choisies.

Puisque les deux collent ensemble comme de la colle, il serait difficile de les voir comme autre chose que des amis. Curieusement, Lee Know a révélé dans une émission de radio que Han avait été le membre le plus effrayant lors de leur première rencontre.

Sur SBSde Jeune rue en 2018, l’hôte a demandé à Lee Know quel membre avait le « première impression la plus effrayante.«Les faisant tous éclater de rire, il a choisi Han.

Bien que l’expression choquée de Han ait été hilarante en elle-même – surtout comparée aux énormes sourires de tout le monde – Lee Know a partagé la raison tout aussi hilarante.

Quand Lee Know est allé au Divertissement JYP bâtiment pour son premier jour, il était naturel pour lui de saluer les membres. Il a pris sur lui de les chercher dans un bureau au sixième étage. Comme beaucoup de premières réunions, il est vite devenu gênant.

En plus de l’ambiance étrange de la pièce, Lee Know a révélé que tout le monde le regardait. Il y avait un membre qui avait un regard très différent dans ses yeux, cependant.

Lorsque j’ai rejoint l’entreprise pour la première fois, tout le monde était là. Tous les membres étaient là, mais chacun d’eux me regardait. C’était vraiment… – Lee Know

Au lieu d’un regard vide ou d’un simple intérêt, l’un des membres avait brûlé un trou dans Lee Know avec son regard mortel. « J’y suis allé seul pour me présenter, et il y avait un membre qui n’arrêtait pas de me regarder.»Tout le monde a éclaté de rire une fois de plus en se retournant pour regarder Han.

Lorsque l’hôte a demandé si c’était vrai, Han ne pouvait pas le nier. « C’était… je pense que je l’ai regardé fixement.»Après que le rire se soit calmé, il a expliqué sa version de l’histoire.

Conformément à sa confession passée d’attraper la maladie des célébrités en tant que stagiaire, Han pensait qu’il était le plus beau à l’époque.

Tout a changé lorsqu’il a posé les yeux sur Lee Know. « Quand j’étais stagiaire, j’étais assez plein de moi-même. Je suis désolé, mais je pensais que j’étais le plus beau. J’y ai beaucoup pensé, mais quand j’ai vu Lee Know…«

Han a été époustouflé par les visuels de Lee Know au point qu’il se sentait envieux. « J’ai pensé: ‘Wow, quelqu’un d’aussi beau existe.’ Quand je l’ai vu, j’étais très jalouse.«

Malgré leur début hilarant, les deux sont devenus des amis rapides qui se sont acceptés et se sont compris. D’après la façon dont ils s’entendent, personne n’aurait pensé qu’ils étaient autre chose que des amis.

Riez avec Stray Kids alors que Lee Know et Han ont partagé le souvenir humoristique de leur première rencontre.