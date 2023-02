Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves s’est inspiré d’un groupe de comédie britannique classique

Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves proposera un mélange d’action et de comédie, cette dernière prenant une direction plus absurde.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs cherche à renverser la tendance des tentatives précédentes d’amener le jeu de rôle fantastique sur grand écran. Avec un casting all-star et fermement ancré dans le monde fantastique, Honneur parmi les voleurs devrait être le premier film d’un univers de contenu D&D provenant de Paramount Pictures, avec une série D&D également en préparation. Lorsqu’il s’agit de bien faire le film, les co-réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont tenté d’obtenir un mélange d’action et de comédie presque « de style Marvel » qui résonnera à la fois avec les fans du jeu et ceux qui ne le connaissent pas.

En parlant à IGN, le couple a discuté de certaines des façons dont ils ont tenté de développer le film d’une manière qui puisse être appréciée par beaucoup, et qui comprenait un mélange de genres. Une source d’inspiration surprenante apporte même l’humour surréaliste de l’équipe Monty Python. Comme Goldstein l’a expliqué :

« Notre chose préférée est de mélanger les genres et de le faire d’une manière où vous pouvez avoir peur un instant (et) rire le suivant. Nous ne voulons jamais aller trop loin où cela devient une parodie de films fantastiques, mais nous voulions aussi être capable de passer de quelque chose d’effrayant et de fantaisie traditionnelle à une séquence absurde, presque de type Monty Python. »

Alors qu’un mélange de genres a bien fonctionné dans l’univers Marvel, apportant une gamme variée de styles de narration à la franchise d’une manière qui signifie que chaque film a son propre ton, peut-il fonctionner dans le monde fortement gardé par les fans de Donjons & Dragons ? Le mélange de styles a été dit par Daley pour résumer la façon dont D&D prête ses personnages à avoir un « sens de l’humour », mais les fans sérieux le verront-ils de cette façon ?





Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves cherche à dépasser les attentes.

Bien qu’il soit préférable d’oublier les antécédents de la franchise Dungeons & Dragons à l’écran, le film de 2000 étant considéré comme un flop et ses suites directes en vidéo ne sont plus jamais mentionnées, cette fois-ci, c’est une déclaration audacieuse pour dire que le film va dépasser les attentes. La réalisation de cet objectif se résumera essentiellement à ce que les fans attendent exactement d’Honneur parmi les voleurs pour donner une idée de la taille de la montagne qu’il doit gravir. Daley a récemment expliqué :

« Les gens seront surpris par ce qu’est le film, car les gens viennent à un film comme celui-ci avec des attentes sur ce qu’est un film d’aventure fantastique. Et une partie de cela est ici, mais il y a aussi beaucoup de choses qui les surprendront. »

Espérons que le film ait une grande histoire à raconter, car la durée d’exécution du film dure 137 minutes épiques. Bien que cela ne soit peut-être pas au niveau de Tolkien, il reste encore beaucoup de temps à remplir le script pour ne pas faire avancer l’action. Les fans entreront dans un grand blockbuster fantastique avec l’espoir qu’ils obtiendront une aventure d’action mur à mur, et cela peut être difficile pour un film qui doit passer au moins un peu de temps à développer son grand groupe de personnages centraux. jusqu’à un certain point, le public s’en soucie.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs relèvera le défi le 31 mars lors de sa sortie en salles.