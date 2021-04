Chloe Zhao partage ses influences pour «Eternals»

Chloe Zhao, réalisatrice qui a remporté l’Oscar pour son travail sur «Nomadland», souligne que c’est son amour pour la science-fiction, les mangas et les films fantastiques qui a marqué son travail sur «Eternals», l’un des films les plus populaires. le MCU.

Il suffit de regarder son casting multi-étoiles d’Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mch Hugh, Don Lee, Kit Harrington, Gemma Chan et Barry Keoghan pour comprendre pourquoi le film c’est si très attendu parmi les fans de la franchise.

« Eternals » sera basé sur le groupe de héros créé par Jack Kirby, le légendaire auteur de bandes dessinées responsable de l’apparition de Darkseid dans DC Comics. Dans ce film, un groupe de puissants extraterrestres semi-immortels ont été envoyés par les célestes pour protéger la Terre, affrontant la race maléfique des Déviants.

Zhao a relevé le défi de présenter un casting diversifié d’acteurs aux ethnies, orientations ou croyances religieuses différentes, il n’a donc pas hésité à partager avec Variety certaines des inspirations qu’il avait pour la création de ce film, pointant vers le travail de Kirby comme quelque chose de « fondateur » pour ce film.

«Jack Kirby et son imagination, son travail incroyable, en est vraiment le fondement. En plus de cela, il y a ce que Marvel Studios a construit, ce voyage incroyable qu’ils ont vécu. Et au-dessus, c’est moi en tant que fan du MCU. Et puis il y a moi en tant que fan du genre, mais j’ai aussi grandi avec la science-fiction, les mangas et les films fantastiques », a déclaré le réalisateur.

Inutile de dire que la victoire de Zhao est historique car elle est la deuxième femme à remporter un Oscar dans la catégorie « Meilleur réalisateur » de l’histoire du prix, ce qui est amplement la raison pour laquelle son travail dans le MCU a tant d’attentes, à la fois parmi critiques spécialisés comme les fans les plus fidèles de la franchise. « Eternals » sortira en salles le 5 novembre 2021.