Luca: le réalisateur répond aux comparaisons avec «  Appelez-moi par votre nom  »

Malgré le mécontentement suscité chez certains employés des studios Pixar, « Luca », film du réalisateur Enrico Casarosa, prépare son arrivée sans frais supplémentaires au catalogue Disney + cet été. Le film présentera une histoire se déroulant sur la Riviera italienne où Luca et Alberto, deux enfants énergiques, vivent toutes sortes d’aventures pendant l’été.

Mais les protagonistes de ce film gardent un secret qui pourrait mettre leur vie en danger s’il était découvert: tous deux sont deux monstres marins qui viennent du monde sous-marin. Le film a été décrit par les dirigeants de Pixar comme une histoire sur l’enfance et la maturité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chloe Zhao partage ses influences pour «Eternals»

Cependant, Internet est un lieu de grande imagination, et divers utilisateurs des réseaux sociaux soulignent que « Luca » présente trop de similitudes avec « Call Me By Your Name », un drame romantique mettant en vedette Armie Hammer et Timothée Chalamet, lauréat de l’Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario adapté » (d’après le roman d’André Aciman).

Le film réalisé par Luca Guadagnino présente la romance estivale entre Elio, un Italien de 17 ans qui vit avec sa famille sur la côte italienne, et Oliver, un doctorant invité par le père d’Elio à y passer l’été, culminant dans les deux tombant au désir mutuel.

Après la sortie de la première bande-annonce de « Luca », certains utilisateurs ont commencé à comparer le décor entre les deux films, ainsi que des images similaires entre les deux couples principaux, ce qui a été complètement exclu par Enrico Casarosa, selon un rapport par ET Canada.

«Cela n’a jamais vraiment été dans nos plans. La relation dans votre film concerne l’amitié dans le monde pré-pubertaire », indique le rapport. De plus, Casarosa lui-même a expliqué que son film s’inspire de ses souvenirs d’enfance aux Cinque Terre, en Italie, avec son ami Alberto, avec qui il avait constamment des ennuis.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel Studios a plusieurs projets inopinés

« Luca » a retenu l’attention des fans de Pixar car, à l’instar de ce que « Coco » a fait avec la culture du Jour des Morts au Mexique, ce film semble embrasser l’identité culturelle de son créateur, il est donc devenu un très production prévue. Le film sortira sur Disney + le 18 juin.