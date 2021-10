L’influenceur Bretman Rock devient le tout premier mannequin gay de Playboy

Le jeune homme de 23 ans a commencé comme YouTubeur de beauté et de maquillage et sa célébrité n’a cessé de grimper d’année en année.

Playboy a déclaré à propos de l’inclusion de Bretman sur la couverture: « Rejoignant Kate Moss, Dolly Parton et la star de la couverture de l’automne 2019, Kylie Jenner, l’influenceuse emblématique et la personnalité des médias sociaux enfile le célèbre costume Playboy Bunny pour notre couverture numérique.

« Bien qu’il ne soit pas la première star masculine à porter le costume, il est en bonne compagnie : Steve Martin, Ezra Miller, Paul Rudd, Johnny Carson, Burt Reynolds et Flip Wilson ont tous emprunté des éléments du costume de marque, certains même allant jusqu’à porter la combinaison intégrale. »

Bretman était habillé comme l’emblématique Playboy Bunny, qui comprend de la lingerie, un nœud papillon, des oreilles de lapin et des talons hauts.

Il a déclaré que la séance photo était incroyable et pense que c’est un moment emblématique de sensibilisation et de diversité.

« Pour Playboy, avoir un homme sur la couverture est une affaire énorme pour la communauté LGBT, pour ma communauté de personnes brunes et tout est tellement surréaliste. Un total » est-ce que c’est même le cas en ce moment? » type d’ambiance. Et je suis si jolie », a-t-il déclaré.

Une personne a écrit : « Tout ce look est tout, des chaussures, des cheveux, du corset. »

Un autre a ajouté: « C’EST TROP MAGNIFIQUE OMG! J’en fais ma couverture et tout. »

« Playboy, c’est beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Un magazine pour beaucoup, un style de vie pour beaucoup d’autres, une marque de vêtements, un club de membres et même, selon certains, ‘un corrupteur de notre jeunesse' », a-t-il déclaré dans une lettre ouverte.

« Mais au cours des soixante-six dernières années, une chose est restée constante : notre engagement en faveur de la liberté d’expression et de briser les tabous, de nous pencher sur l’inconfort, d’aider le public à exprimer et à comprendre sa sexualité et à plaider en faveur de la recherche du plaisir pour tous. »