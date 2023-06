Anthony Hopkins pense que sa participation au MCU était inutile

Anthony Hopkins est l’un des nombreux acteurs acclamés qui sont passés par le MCU. Marvel Studios a pris sur lui d’avoir une longue liste de talents incroyables apparaissant dans sa franchise, même si ce n’était que pour de brefs camées ou de petits rôles. Le lauréat de l’Oscar faisait partie de Thorincarnant nul autre qu’Odin, le père du dieu du tonnerre et de Loki, apparaissant dans les trois premiers films de la série.





Cependant, il semble que ce ne soit pas une expérience qui l’a marqué de manière positive. S’adressant au New Yorker, Hopkins a décrit son passage dans l’univers cinématographique Marvel avec des mots peu encourageants :

«Ils m’ont mis en armure; ils m’ont poussé la barbe. Asseyez-vous sur le trône, criez un peu. Si vous êtes assis devant un écran vert, cela ne sert à rien de le jouer.

Hopkins n’est pas la première légende hollywoodienne à critiquer la production de films de super-héros, de grands réalisateurs comme Martin Scorsese se sont exprimés de manière défavorable concernant le genre, non pas à cause de ses histoires, mais plutôt à cause de la nécessité de produire en masse et que peu de les films ont leur marque personnelle et ne sont qu’un autre produit au sein d’une plus grande franchise.

Chris Hemsworth défend le MCU

Studios Marvel

Pour Odin, travailler dans l’univers cinématographique Marvel n’a peut-être pas été l’une de ses meilleures expériences, mais c’était pour son fils. Chris Hemsworth, l’une des grandes stars de Marvel Studios, s’est exprimé de manière très différente concernant le processus de travail sur un film de la franchise (via GQ UK) :

«Je pense que nous nous sommes juste trop amusés. C’est juste devenu trop bête. C’est toujours difficile d’être au centre de tout cela et d’avoir une vraie perspective… J’adore le processus, c’est toujours un tour.

Par ailleurs, l’acteur australien a défendu le MCU contre les déclarations de Martin Scorsese et Quentin Tarantino :

« Il y a deux de mes héros avec qui je ne travaillerai pas. Je suppose qu’ils ne sont pas fan de moi. Je suis reconnaissant d’avoir fait partie de quelque chose qui a gardé les gens dans les cinémas. Maintenant, si ces films étaient ou non au détriment d’autres films, je ne sais pas. Je n’aime pas quand on commence à se scruter les uns les autres alors qu’il y a tant de fragilité dans le métier et dans cet espace des arts tel qu’il est… Je dis ça moins aux réalisateurs qui ont fait ces commentaires, qui sont tous, soit dit en passant, toujours mes héros, et en un clin d’œil, je sauterais pour travailler avec l’un d’eux. Mais je le dis plus à l’opinion plus large autour de ce sujet. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait la réponse, mais nous essayons.

Le Thor la saga est devenue l’une des plus longues du MCU avec quatre films, bien que le dernier opusThor : Amour et tonnerre, a été très critiqué. Pour l’instant, on ne sait pas si Hemsworth reviendra dans le futur de la franchise, puisque la grande majorité des Avengers d’origine ont déjà laissé le MCU derrière eux pour laisser place à une nouvelle génération de héros.