Stanley Tucci explique pourquoi il apprécie davantage la nourriture maintenant après un traitement contre le cancer

Après avoir perdu l’appétit pendant son traitement contre le cancer, Stanley Tucci est en rémission et il apprécie plus que jamais la nourriture.

L’acteur s’est assis avec la 3e heure d’AUJOURD’HUI jeudi pour discuter de « La Fortuna », une nouvelle émission où il joue un aventurier qui parcourt le monde à la recherche de trésors sous-marins. Au cours de leur conversation, Dylan Dreyer a pris un moment pour dire à la femme de 61 ans qu’elle adorait l’un de ses livres de cuisine.

« Depuis que je l’ai, nous faisons les mardis Tucci chez moi, ce qui signifie que les mardis, nous cuisinons à partir du livre de cuisine de Tucci. L’une des recettes fait en fait partie de mon repas de vacances », a-t-elle déclaré.

Dylan a ensuite demandé à l’acteur, qui a une émission culinaire intitulée « Searching for Italy » sur CNN, ce que la nourriture signifie pour lui et pourquoi c’est une partie si importante de sa vie.

« Cela signifie tout pour moi. C’est en quelque sorte tout ce à quoi je peux penser », a-t-il déclaré. « CNN est venu me voir et m’a demandé de faire cette série il y a quelques années, et nous avons réussi à la réaliser… C’est un rêve de ma vie d’explorer la cuisine régionale de manière aussi détaillée que possible. . »

Tucci a poursuivi en disant qu’il pensait constamment à la nourriture.

« C’est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille le matin et la dernière chose à laquelle je pense », a-t-il déclaré, et Sheinelle Jones a accepté.

En octobre, l’homme de 61 ans a déclaré au New York Times que son traitement contre le cancer lui a donné des vertiges et lui a coupé l’appétit.

« C’était difficile parce que je pouvais tout goûter, mais je ne pouvais pas nécessairement avaler », a déclaré Tucci. « J’ai dû le mâcher pendant 10 minutes pour le faire descendre dans ma gorge… [Other times] Je devais juste me débarrasser de la nourriture.

Il a poursuivi en disant qu’il avait plus peur de perdre son sens du goût que de mourir.

« Je veux dire, si vous ne pouvez pas manger et apprécier la nourriture, comment allez-vous apprécier autre chose? » dit Tucci.

Al Roker d’AUJOURD’HUI a demandé à l’acteur quelle était sa relation avec la nourriture maintenant qu’il était en rémission et il a dit qu’il appréciait davantage de manger maintenant.

« Lorsque vous êtes obligé de vous passer de quelque chose que vous aimez, tout comme lorsque vous êtes obligé de vous passer de quelqu’un que vous aimez, vous l’appréciez (et/ou cela) beaucoup plus lorsque vous pouvez le récupérer si vous ‘ai la chance de le récupérer », a-t-il déclaré.

Tucci a ensuite révélé qu’il était « très chanceux » et qu’il pouvait presque tout goûter et manger maintenant.

« Mon sens du goût et de l’odorat est presque accru et plus qu’avant, assez curieusement », a-t-il déclaré.

