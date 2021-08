Angelina Jolie est venue sur Instagram

Petit à petit, des célébrités qui hésitaient à utiliser les réseaux sociaux commencent à apparaître sur eux. Le dernier à nous rejoindre était Angelina Jolie, qui a inauguré aujourd’hui son compte Instagram avec l’idée de faire un post sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir et mis en évidence une crise politique et humanitaire dans la région.

Angelina est souvent impliquée dans des causes humanitaires. (Getty)



Face à cette situation, l’actrice de Pilleur de tombe Il a décidé de dédier son premier poste à donner la parole à une fille au nom de ses compatriotes. En quelques paragraphes, l’adolescent s’est adressé à Angelina Jolie de la situation difficile qu’ils traversent en Afghanistan. « À l’heure actuelle, le peuple afghan perd la capacité de communiquer sur les réseaux sociaux et de s’exprimer librement., a assuré l’actrice.

« Je suis venu à Instagram partager leurs histoires et la voix de ceux qui se battent pour leurs droits humains fondamentaux à travers le monde « , il a souligné Angelina Jolie. En quelques heures seulement, il a atteint 2,2 millions de followers, ce qui, dans son premier post, a laissé environ 500 000 likes. Elle, pour sa part, n’a suivi que trois récits : celui du Réfugiés, la de Médecins sans frontières et de L’Association nationale pour la promotion des personnes de couleur.

« C’est déprimant de voir des Afghans à nouveau déplacés par la peur et l’incertitude qui ont pris le pouvoir dans leur pays »l’adolescent a écrit dans la lettre publiée par Angelina Jolie. « Regarder pendant des décennies les réfugiés afghans, parmi les personnes les plus capables au monde, être traités comme un fardeau est également déprimant. »il expliqua. Dans la lettre, il a expliqué à l’actrice que, « Comme tant d’autres », Je connais « Compromis » demander de l’aide pour « espérer » qu’elle la soutienne.

L’actrice qui utilise les réseaux comme Angelina Jolie

Angelina Jolie Elle n’est pas la seule à se tourner vers ses réseaux sociaux dans le seul but de soutenir les causes les plus justes. Qui fait ce type de stage depuis des années est Emma Watson, qui est devenu connu dans le monde entier pour ce qui a été fait dans la saga de Harry Potter Quoi Hermione Granger, et dont le dernier grand projet fut le remake de La belle et la Bête de Disney.

Emma Watson est dans sa carrière depuis près de deux décennies. (IMDb)



L’actrice de Harry Potter Elle n’a pas posté depuis plus d’un an, mais quand elle le fait, c’est généralement pour soutenir des causes pour l’égalité des sexes ou pour lutter contre le racisme. En fait, son dernier message était de parler du mouvement à ses fans. Les vies des Noirs comptent et les problèmes avec les suprémacistes blancs.