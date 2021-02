Andrew Garfield repéré près de Spider-Man 3 Set, son retour de Peter Parker est-il confirmé?

D’accord, préparez-vous, car c’est l’heure du détective amateur. Maintenant, un chauffeur de DoorDash à Atlanta, en Géorgie, s’est récemment adressé aux médias sociaux pour affirmer qu’il venait de faire une livraison à nul autre que L’incroyable homme-araignée star Andrew Garfield. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que la prochaine suite de Marvel Spider-Man 3 tourne actuellement à Atlanta. Ergo, cela pourrait très bien suggérer que Garfield fera effectivement une apparition dans le MCU en tant que remplaçant Homme araignée comme beaucoup l’ont spéculé.

Selon certaines rumeurs, l’acteur reprend le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man depuis un certain temps, beaucoup pensant que Tobey Maguire fera de même que Spider-Man 3 jette le mur-robot dans la folie du multivers. Bien que cette livraison ne confirme absolument rien, ce serait une coïncidence majeure pour l’acteur d’être à Atlanta exactement au même moment que la suite. Et, pour ceux qui pensent que le conducteur a peut-être rattrapé une tranche de ces 15 minutes, ils ont depuis affirmé qu’ils ne savaient pas que Garfield aurait été présenté dans le Homme araignée threequel. Alors, prenez ça, pessimistes.

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a été révélé que Doctor Strange de Benedict Cumberbatch rejoindra Spidey dans sa dernière aventure, avec le jeu de personnages pour assumer le rôle de mentor précédemment occupé par Robert Downey Jr. Homme de fer. Bien que ce ne soit pas un ajout trop surprenant, le Docteur Strange suite devrait suivre le maître des arts mystiques alors qu’il s’attaque au multivers, des événements qui vont probablement se répandre dans Spider-Man 3, poursuivant le même thème et conduisant finalement à toutes sortes de folies de bandes dessinées.

Il y a actuellement tellement de spéculations concernant les ajouts de casting à Spider-Man 3 que jusqu’à présent, il semble que Peter Parker de Tom Holland va se perdre parmi une mer de méchants et de webslingers alternatifs. Holland lui-même a récemment tease la portée du film en disant: «Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci … Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. «

Aux côtés de Andrew Garfield et Tobey Maguire en tant que versions alternatives potentielles du web-slinger bien-aimé, Alfred Molina reviendrait en tant que méchant Docteur Octopus, avec Jamie Foxx reprenant également le rôle d’Electro. Bien que l’exactitude de ces affirmations reste inconnue, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment fait allusion à la probabilité d’au moins certaines de ces possibilités sauvages. «J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu», a-t-il déclaré en discutant du volume des rumeurs en ligne. «Ce qui est amusant à propos de la spéculation en ligne en ce qui concerne nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus hors de propos et parfois c’est terriblement proche, et c’est vrai depuis quelques années. Mais dire lequel est ce qui prendrait tout le temps amusant de tout. «

Malheureusement, il faudra un certain temps avant de voir comment toutes les pièces s’emboîtent. Initialement, Spider-Man 3 a été fixée pour une date de sortie au 16 juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison des circonstances mondiales en cours, toute la phase a été remaniée, avec Spider-Man 3 maintenant prévu d’entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient grâce à Utilisateur Twitter @spideysnews.

