ACTUSTREAM : La nouvelle plateforme pour vivre toute l’actualité streaming et gaming

Aujourd’hui le streaming est partout sur internet : Netflix, lives Youtube ou encore lives Instagram. Mais qu’est-ce que réellement que le streaming ? Nous vous proposons de revenir sur un phénomène récent et passionnant.

EMMERGENCE DU STREAMING

Si nous en démêlons les fils, la naissance de ce terme nous ramène en 1999 lorsque Steve Jobs développe, pour sa toute jeune compagnie, Apple, une application permettant de diffuser des images en flux continu : QuickTime. Les plus vieux d’entre nous s’en souviendront ! L’application est disponible sur tous les ordinateurs de la marque et permet, pour la première fois, de visionner des vidéos. S’en est suivi d’autres modèles tels que Realplayer, Windows Média puis Youtube et Dailymotion en 2000.

Alors si ces plateformes sont considérées comme des médias de streaming (qui signifie tout simplement « diffusion en flux continu »), la technologie va aujourd’hui plus loin en proposant des live stream c’est-à-dire du contenu diffusé en direct. Vous l’aurez compris, ces images sont donc disponibles partout dans le monde à différents fuseaux horaires mais avec cette caractéristique exceptionnelle d’être toujours en direct. C’est, finalement, ce qu’étaient les émissions TV en direct à une autre époque (je vous rassure, elles existent toujours ! Elles sont juste plus rares).

Le live stream c’est donc tous ces moyens mis en place pour capter et diffuser des images en direct. Nous pouvons citer les lives Instagram, les Facebook live ou encore les Youtube live. Mais si ces plateformes sont pluridisciplinaires, il en est une qui se détache des autres car se destinant plus particulièrement aux fans de jeux vidéo : Twitch. C’est un fait notable puisque il s’agit de l’unique site de streaming regroupant une communauté – gigantesque – autour d’un thème aussi précis.

TWITCH : LE LIVE STREAM POUR LES FANS DE JEUX VIDEO

Twitch est une entreprise américaine qui a vu le jour en 2011. Depuis quelques années, la plateforme cartonne auprès des fans de jeux vidéo. Pourquoi ? Car ce sont des professionnels, des amateurs et même des stars du domaine qui s’illustrent tous les jours sur la plateforme, jouant ou commentant leurs jeux préférés.

Mais ce n’est pas tout ! En réalité tous les contenus sont les bienvenus mais le site est devenu le repère des amateurs du domaine. Vous pouvez donc retrouver des émissions autour de cet univers, des talks show, des tests de nouveaux jeux en ligne, des récits…

Twitch se positionne aujourd’hui comme une plateforme vaste et internationale. Elle matérialise l’essence même du jeu vidéo tant dans dans les sujets traités que dans son format.

ACTUSTREAM : TOUTES LES ACTUALITES STREAMING ET GAMING

Nous souhaitions vous parler d’ ActuStream aujourd’hui afin de mettre en avant ce site spécialement conçu autour de cette manière de vivre le gaming à savoir le live stream. Il peut être aisé de se perdre dans l’ensemble des informations de cet univers en mouvement constant !

ActuStream vous fait la promesse de publier toutes les actualités liées au streaming de manière à pouvoir vous y retrouver, y glaner les informations que vous cherchez ou encore vous proposer des actus croustillantes.

La richesse du site vient également du fait que ce dernier rassemble des fiches informatives sur les streamers français stars et sur leurs set up. Une vraie mine d’or pour les passionnés mais donc aussi pour les novices qui souhaitent en savoir plus !

Une section spéciale ZEvent existe également afin de relater l’ensemble de l’évènement. Si vous ne le connaissez pas, il s’agit d’un rassemblement annuel de joueurs d’e-sports français, qui, pendant un weekend, diffusent du contenu autour du jeu vidéo. Des dons sont récoltés pour une association caritative qui change tous les ans. En 2020, ce sont plus de 5,7 millions d’euros qui ont été récoltés pour Amnesty International. Prochainement, une section Quiz devrait voir le jour. L’occasion pour vous de vous de tester vos connaissances sur le sujet !

Alors si vous êtes déjà un passionné de gaming ou si vous découvrez tout juste Twitch, foncez sur ActuStream pour y retrouver toute l’actualité de cet univers foisonnant !