Amour après amour : la polémique avec un changement de série

La série centrée sur la vie de Fito Paez a été créée sur Netflix il y a à peine deux jours et est déjà la plus regardée en Argentine.

Netflix La série a été créée il y a à peine deux jours L’amour après l’amour, qui est déjà devenue l’une des productions les plus vues de la plateforme. Cette série nous montre la vie de fito paezson ascension dans le monde de la musique et tout ce qui l’a amené à publier l’un des albums les plus importants de l’histoire du rock.

Les visages familiers présentés dans la série incluent Charly Garcia, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta et Cecilia Roth, qui a eu une influence très importante dans la vie de l’artiste. Dans une plus ou moins grande mesure, toutes ces personnes ont fait partie du chemin de fito paez.

Il semble que beaucoup d’autres aient été laissés sur le chemin, et c’est ainsi qu’un utilisateur de Twitterqui a publié la découverte qu’il a faite dans alerte spoil! le générique de fin de la série. Lorsque la série se termine et que le générique commence à rouler, vous pouvez voir plusieurs photos historiques prises dans la vraie vie. fito paez.

Dans chacun d’eux, il y a une grande absence, découverte par @DemianAiello. « À la fin de #ElAmorDespuésDelAmor, une série de photos apparaît alors que des ‘Haaaay souvenirs que je ne vais pas effacer’ sonnent et juste sur la photo qu’ils ont mise, ils sont effacés Léon Gieco et Victor Pintos”a-t-il écrit sur ses réseaux, montrant la photo originale et celle de la série.

L’amour après l’amour est déjà en tête des séries les plus regardées de Netflix, non seulement en Argentine mais aussi en Uruguay. De plus, il se classe 10ème au Chili et 5ème au Paraguay. Sans aucun doute, cette production attire l’attention de nombreux téléspectateurs et fans de musique.

