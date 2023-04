Ioan Gruffudd des Quatre Fantastiques rejoint le casting de Bad Boys 4

Le casting de Mauvais garçons 4 continue de croître, car il a maintenant été révélé que Ioan Gruffud a rejoint le casting dans un rôle clé. Les détails de l’intrigue sur la suite sont encore rares, bien que le film ramènera notamment Martin Lawrence et Will Smith en tant que détectives qui se considèrent comme les « Bad Boys » titulaires. Deadline rapporte que Gruffudd jouera le rôle de Lockwood, un « avocat de haut niveau qui se présente aux élections ». Reste à savoir s’il servira d’ami à Marcus Burnett de Lawrence et à Mike Lowrey de Smith,





Il a été signalé précédemment que la quatrième tranche du Mauvais garçons la franchise ramènera également Mauvais garçons pour la vie étoiles Paola Nunez, Alexander Ludwig et Vanessa Hudgens. Euphorie et L’anatomie de Grey La star Eric Dane aurait également été amenée à jouer le méchant. Adil El Arbi et Bilall Fallah dirigent, reviennent après avoir dirigé Mauvais garçons pour la vie, tandis que le script vient de Chris Bremner. Jerry Bruckheimer produit avec Smith et Doug Belgrad, tandis que Lawrence est producteur exécutif avec James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman et Jon Mone.

Compte tenu de la popularité des films de super-héros, Gruffudd est très connu pour son rôle de Reed Richards, alias Mister Fantastic, dans le live-action Les quatre Fantastiques film sorti en 2005. Il reprendra plus tard le rôle de la suite, Fantastid Four : L’Ascension du Surfeur d’Argenten 2007. L’acteur est depuis apparu dans des films comme Boss horribles, San Andreas, Le professeur et le fouet Ava. Il a également eu des rôles principaux sur le petit écran ces dernières années dans des émissions comme Pour toujours, Menteur, Herseet La réunion.





Les mauvais garçons sont de retour