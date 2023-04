Carol Burnett réfléchit à la façon dont la comédie a changé depuis les années 1970

Les choses sont certainement très différentes avec la comédie par rapport à la façon dont les choses étaient quand Le spectacle de Carol Burnett était à l’antenne. Parler de certains des changements est Carol Burnet elle-même pour une nouvelle interview dans l’édition de cette semaine de Qui parle à Chris Wallace ?. L’émission lance de nouveaux épisodes le vendredi matin sur HBO Max tout en étant diffusée le vendredi à 22 h HE / PT sur CNN. Dans l’interview, Burnett a d’abord expliqué comment le média télévisé avait radicalement changé par rapport à avant, compte tenu de l’augmentation du contenu et de l’essor rapide des services de streaming.





« Eh bien, il y a tellement [that’s happened since the 1970s] », a déclaré Burnett à Chris Wallace. « Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas décider quoi regarder. Quand nous étions à l’émission, les gens restaient à la maison ce samedi soir parce qu’ils – vous ne pouviez pas enregistrer alors, vous ne pouviez pas l’enregistrer, à la télévision ou quoi que ce soit d’autre. Donc, ils devaient… ils devaient être à la maison. Tout a changé maintenant, tu sais ? Vous pouvez– et diffuser et ceci et cela et ainsi de suite. »

La comédie est toujours en évolution, donc elle a évidemment changé aussi par rapport à l’apogée de Le spectacle de Carol Burnett. Wallace a demandé à Burnett ce qu’elle pensait de la comédie aujourd’hui par rapport à ce qui était dans son émission et d’autres programmes dans les années 1970, et elle a remarqué que c’était beaucoup plus « énervé ». Burntett note que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, sauf lorsqu’il n’y a pas de pensée créative derrière cela, certains comédiens optant pour l’humour grossier par souci de valeur de choc et rien de plus.

« Eh bien, c’est beaucoup plus nerveux », explique Burnett. « Et je ne suis pas prude. Je peux– je peux être nerveux si c’est justifié. Mais je– si quelqu’un utilise juste des mots de quatre lettres et parle de ses fonctions corporelles, juste à l’improviste, je ne suis pas intéressé. Vous savez ?

Elle a ajouté : « De plus, il n’y a plus autant de rires du ventre. Ce que j’ai fait, voulu, avec notre émission, c’est que je ne voulais pas que ce soit aussi d’actualité. Je voulais que ce soit — allons-y pour les rires, allons-y pour les faiblesses humaines, d’accord, et des trucs comme ça, vous savez, plutôt que de s’attaquer aux gros titres d’aujourd’hui. Et donc, par conséquent, nous sommes toujours viables.





Carol Burnett : icône de la comédie

Compte tenu des réalisations et des contributions de Burnett au monde de la comédie, son opinion a beaucoup de poids. Son impressionnante carrière vient d’être reconnue mercredi pour une émission spéciale célébrant le 90e anniversaire de Burnett. Plusieurs de ses meilleurs moments de carrière ont été exposés avec divers invités célèbres partageant de belles histoires et des éloges pour Burnett. Elle a aussi récemment déclaré à quel point le succès de Le spectacle de Carol Burnett reste ce dont elle est la plus fière.

« [My proudest accomplishment] devrait être l’émission de variétés qui durerait 11 ans, alors qu’au début, CBS n’avait aucun intérêt à le faire « , a-t-elle expliqué, selon le Daily Beast. » Ils devaient le faire parce que je l’avais dans un contrat pour faire 30 émissions, donc ils avaient pour me mettre à l’antenne. Je n’avais aucune idée que nous allions courir aussi longtemps. »

Le programme était l’une des émissions de télévision les plus vénérées de l’époque, et mieux encore pour Burnett, il n’a pas été annulé. Cela fonctionnait toujours bien après onze saisons, et l’offre est arrivée pour une 12e année pour faire avancer les choses avec Burnett. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de s’en aller, estimant qu’il valait mieux s’en sortir que de se faire annuler plus tard.

« J’ai décidé que nous devrions partir avant qu’on nous demande de partir », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, plusieurs décennies plus tard, le programme reste l’une des plus grandes comédies télévisées de l’histoire, et Burnett restera à jamais une icône de la comédie bien-aimée.