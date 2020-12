Among Us, il semblerait que le Xbox Game Pass pour consoles soit disponible en 2021

La sensation multijoueur en ligne Among Us continue juste à afficher des chiffres impressionnants sur plusieurs plates-formes. Cela a été un jeu instrumental en 2020 et cela semble être plus similaire à l’approche de la nouvelle année.

Si vous ne l’avez pas encore joué et avez Xbox Game Pass sur PC, vous pouvez le réclamer dès maintenant et voir pourquoi il a attiré tant d’attention cette année. En ce qui concerne ceux qui ont cet abonnement pour Xbox One et la Xbox Series X, la sortie de Among Us sera juste un peu plus long d’une attente. Selon Microsoft, il est prévu pour 2021.

Among Us récemment lancé sur Switch, qui semble s’être bien déroulé à mesure que les joueurs peuvent prendre leurs peurs et leur paranoïa en déplacement. Malgré ce multijoueur en ligne sorti en 2018, c’est la meilleure année de tous les temps.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi tant de gens ont été captivés par son design simple mais addictif. Il y a quelque chose d’étrangement troublant à se déplacer dans un vaisseau spatial avec un imposteur qui n’attend que de se révéler. La tension reste avec vous parce que vraiment, n’importe qui pourrait essayer de se fondre et attendre de frapper au moment idéal. Si vous tournez le dos ou empruntez le mauvais chemin, vous portez un toast.

Jouer de chaque côté de l’équation est également un bon moment. Vous pouvez être un spectateur innocent essayant simplement de s’en sortir vivant ou l’imposteur essayant d’éliminer les membres d’équipage restants un par un. Il est rare qu’un multijoueur fournisse de l’excitation quel que soit le côté sur lequel vous vous retrouvez.

Si vous avez déjà vu un roman policier whodunit, vous savez à peu près comment Among Us aller. Les joueurs devront relever des défis pour préparer leur vaisseau spatial au décollage. Ensuite, quelqu’un finit par se faire prendre et cela déclenche une vague de discussions suspectes sur l’auteur du chaos.

Qui savait qu’un jeu aussi simple qui n’est même pas nouveau pourrait avoir autant d’impact, un événement encore à l’approche de 2021? Quand Among Us fait finalement ses débuts sur Xbox Game Pass pour consoles, une nouvelle génération de joueurs peut voir ce qu’ils ont manqué.

Un seul match ne suffit pas. Vous voulez revenir en arrière pour voir comment vous pouvez être meilleur, que vous soyez un membre d’équipage ou un imposteur à la recherche de membres d’équipage qui ne verront pas votre intrigue venir.