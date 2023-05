Jason Momoa Minecraft Movie ajoute ce que nous faisons dans l’ombre Matt Berry

Ce que nous faisons dans l’ombre la star Matt Berry est maintenant en pourparlers pour rejoindre Aquaman star Jason Momoa dans la prochaine adaptation du jeu vidéo extrêmement populaire, Minecraft. Selon un rapport de Deadline, Berry a maintenant entamé des négociations pour rejoindre le projet aux côtés de Momoa, et bien que les détails de son rôle restent inconnus pour le moment, l’idée que Berry et Momoa travaillent ensemble est certainement intrigante.





Berry est un acteur nominé aux BAFTA et aux Critics’ Choice Award, surtout connu pour ses rôles dans la série comique. Ce que nous faisons dans l’ombre, Toast of London, The IT Crowd, Garth Marenghi’s Darkplace, et Le Puissant Boosh. Sur grand écran, Berry est surtout reconnu pour des rôles comme Le film Bob l’éponge : l’éponge hors de l’eau et sa suite 2020 Le film Bob l’éponge : l’éponge en fuite.

Le Minecraft Le film reste en grande partie un mystère depuis son annonce en 2015. Il fait toujours beau à Philadelphie le créateur Rob McElhenney a été initialement embauché pour diriger le projet, mais malheureusement, cela « est lentement mort sur la vigne » selon les rapports. Napoléon Dynamite le cinéaste Jared Hess est maintenant prêt à diriger Minecraft, avec Dune et La Ligue des Justiciers de Zack Snyder La star Jason Momoa a signé pour diriger le film en avril de l’année dernière.

Nous ne savons rien de ce que l’intrigue de Minecraft impliquera, mais il adaptera en quelque sorte le jeu sandbox développé par Mojang Studios pour le grand écran. Minecraft est maintenant le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, ce qui suggère qu’il y aura un public massif pour tout ce que le film se révélera être. Ce qui est bien, comme le Minecraft Le film a récemment reçu une date de sortie du 4 avril 2025.

Jason Momoa se bat actuellement avec Vin Diesel et sa famille dans Fast X

Avant de diriger le mystérieux Minecraft film, Jason Momoa a ajouté son nom à la toujours croissante Rapide et furieux liste. Bien que, plutôt que de rejoindre Vin Diesel et sa famille, Momoa les affronte en tant que méchant de X rapide. Le dixième volet du Rapide furieux saga, X rapide lance les derniers chapitres de l’une des franchises mondiales les plus célèbres et les plus populaires du cinéma, et trouve Momoa dans le rôle de Dante, le fils de Fast Five l’infâme chef de file de la drogue brésilienne Hernan Reyes. Ainsi, Dominic Toretto affrontera l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté, alors que le complot de Dante disperse la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. Mais tout change lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans est la cible ultime de la vengeance de Dante.

X rapide est maintenant sorti en salles, et bien que les critiques aient été mitigées, tout le monde s’accorde à dire que Jason Momoa est de loin la meilleure chose du film.

Quant à Matt Berry, il a lui aussi beaucoup à faire, aux côtés de Stephen Fry, Marion Cotillard et Daisy Ridley dans le biopic animé en stop-motion. L’inventeur sur la vie et l’époque de Léonard de Vinci. L’inventeur sera présenté en avant-première mondiale en compétition au Festival international du film d’animation d’Annecy le 12 juin 2023.

Ce que nous faisons dans l’ombre pendant ce temps, devrait revenir pour la saison cinq le 13 juillet sur FX.