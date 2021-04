7 films à ne pas manquer si vous êtes un fan de Shingeki no Kyojin

Depuis la première de sa quatrième et dernière saison, les fans de Shingeki no Kyojin Ils ont créé une tendance anime chaque week-end en prévision et en réaction à chacun des 16 épisodes. Nous vous avons déjà laissé des séries que vous devez voir si vous manquerez le programme jusqu’à son retour, qui aura lieu entre décembre de cette année et mars 2022, et il est temps pour les recommandations de films à ne pas manquer. Regardez la liste!

L’histoire commence par se concentrer sur Paradis Island, située au nord-est de Marley Country, où Eren Jaeger vit avec sa famille, sa sœur adoptive Mikasa Ackerman et son meilleur ami Armin Arlert. Eren jure de tuer tous les Titants et s’enrôle dans l’Armée des Murs avec ses amis. Découvrez des longs métrages similaires ci-dessous à regarder pour ne pas manquer autant le spectacle animé.

+7 films à ne pas manquer si vous êtes fan de Shingeki no Kyojin:

– Afro Samurai: Résurrection

An: 2009

Dirigée par: Fuminori Kizaki

Terrain: Lorsque le corps de son père décédé est volé dans la tombe, Afro lève à nouveau son épée pour abattre une armée dirigée par un chef sadique. Suite de la minisérie télévisée « Afro Samurai », sortie en 2007 et mettant en vedette la voix de Samuel L. Jackson comme personnage principal.

– Kubo et la recherche des samouraïs

An: 2016

Dirigée par: Travis chevalier

Terrain: Kubo captive les habitants de sa ville avec son don magique de raconter des histoires à travers l’origami. Quand il convoque accidentellement un esprit maléfique cherchant à se venger, Kubo est obligé de partir en expédition pour percer le mystère de son père samouraï déchu et de sa collection mystique d’armes, ainsi que pour découvrir ses propres pouvoirs magiques.







– Goule de Tokyo

An: 2017

Dirigée par: Kentaro Hagiwara

Terrain: Un étudiant est attaqué par un démon qui se nourrit de chair humaine. Il reçoit plus tard une greffe d’organe de la créature, se transformant partiellement en monstre.







– Alchimiste Fullmetal

An: 2017

Dirigée par: Fumihiko sori

Terrain: Les frères alchimistes Edward et Alphonse Elric tentent la technique interdite de la transmutation humaine pour reconquérir un être cher et subir des conséquences brutales.







– Gintama

An: 2017

Dirigée par: Yuichi fukuda

Terrain: Un jeune samouraï au chômage cherche du travail dans le Tokyo féodal dirigé par des envahisseurs extraterrestres. Un maître épéiste lui demande, ainsi qu’à ses amis, d’empêcher l’épée maudite Benizakura de tomber entre de mauvaises mains.







– La forteresse cachée

An: 1958

Dirigée par: Akira Kurosawa

Terrain: Deux marginaux médiévaux aident un guerrier japonais (Toshirô Mifune) et sa princesse (Misa Uehara) à s’enfuir avec une cargaison d’or royal.







– Godzilla Resurge

An: 2016

Dirigée par: Hideaki Anno, Shinji Higuchi

Terrain: Godzilla, une force destructrice insondable pour l’homme, est ressuscité dans le Tokyo d’aujourd’hui pour harceler à nouveau la civilisation. Un pays encore déchiré par les séquelles d’une catastrophe naturelle subit soudainement l’horreur catastrophique de Godzilla. Pressé par la mort et le désespoir, le Japon doit trouver le pouvoir de surmonter ce défi.