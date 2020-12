« Among Us » arrive à « Rocket League » dans une nouvelle carte personnalisée

Ancien pro de la «Rocket League» et créateur de contenu actuel pour « Rocket League », Lethamyr, a apporté « Among Us » au jeu de football de voiture populaire. Le créateur de contenu de « Rocket League » est peut-être mieux connu pour ses cartes personnalisées et comment ces cartes amènent parfois l’expérience du joueur à un autre niveau.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mark Hamill se souvient de Carrie Fisher à l’occasion de son anniversaire de décès

« Parmi nous » est actuellement le jeu le plus populaire au monde et l’un des jeux les plus populaires de tous les temps. Reste à voir s’il sera en mesure de maintenir cette popularité, mais à ce stade, c’est tout beaucoup de banderoles ils sont en train de jouer. Profitant de cela, Lethamyr a créé un « Parmi nous » entièrement jouable à l’intérieur « Rocket League ».

Comme prévu, il s’agit essentiellement « Parmi nous », mais au lieu de coéquipiers, vous conduisez des voitures miniatures de « Ligue des fusées Et au lieu de tuer des gens, vous leur montrez. Il n’y a rien en lui qui le sépare vraiment de « Parmi nous »mais c’est néanmoins un exploit impressionnant.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le développeur de FF7 Remake parle des futures versions

Malheureusement, si vous voulez jouer à ceci, vous devrez être dans PCcar les cartes personnalisées ne sont pas disponibles dans PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ou Nintendo Switch.