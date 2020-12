Ambiera annonce la création d’une société de cargaison de jeux de simulation de transport pour mai 2021

L’éditeur et développeur Ambiera a annoncé son prochain jeu de simulation Compagnie de fret. Le jeu commence comme un simulateur de transport de marchandises, mais les joueurs s’efforcent de coloniser l’espace. Le jeu sera disponible sur PC via Steam.

Compagnie de fret est présenté comme un jeu de magnat de simulation de transport. Les joueurs gagnent de l’argent en transportant des marchandises comme du bois, de l’acier, des voitures, des chars et des personnes. Les joueurs transportent des marchandises en utilisant des bus, des camions, des trains et éventuellement des fusées entre les planètes.

Tout ce transport est en place pour aider les joueurs à atteindre l’espace, où les planètes et la lune ont été colonisées. Bien que ces planètes aient atteint la colonisation, elles ont encore besoin d’un moyen de transporter des marchandises et des personnes de la Terre vers différentes planètes, ou même plus loin.

Les joueurs peuvent continuer à soutenir ces sites hors du commun et à étendre leurs chaînes de transport. À mesure que les joueurs gagnent plus d’argent, ils peuvent continuer à s’étendre au-delà des planètes vers d’autres corps célestes.

Les joueurs commencent le jeu en créant une entreprise avec un itinéraire de transport simple. Les joueurs peuvent construire un itinéraire de train entre une mine et une aciérie pour transporter du minerai de fer. De là, ils peuvent construire une gare et acheter un train bon marché, puis après avoir défini l’itinéraire, le processus de transport commence.

Les joueurs gagnent de l’argent chaque fois que le train effectue une livraison réussie. Le cycle se répète jusqu’à ce que les joueurs créent un autre itinéraire. Une fois que les joueurs ont construit un itinéraire de train, ils peuvent choisir de créer un itinéraire pour les bus, puis les camions. Mais ces machines ne durent pas éternellement. Les joueurs devront économiser leur argent pour réparer leurs véhicules. Si un véhicule est parti trop loin, les joueurs peuvent en acheter un tout neuf. Si le stock de véhicules devient trop important, ils peuvent être vendus pour un profit supplémentaire.

Le jeu se déroule en temps réel, mais les joueurs sont libres d’accélérer les itinéraires ou de les mettre en pause à tout moment. Une fois que les joueurs auront appris à créer et à maintenir des itinéraires, leur entreprise commencera à se développer. Si les joueurs sont qualifiés dans les entreprises de transport, ils peuvent devenir un empire de transport interplanétaire réussi.

Compagnie de fret est toujours en développement, mais la page de la boutique Steam est maintenant disponible. Les joueurs peuvent voir une courte bande-annonce, voir des captures d’écran, interagir dans les forums de la communauté ou ajouter le jeu à leurs listes de souhaits.

Compagnie de fret devrait être lancé sur PC en mai 2021.