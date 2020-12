Tchaïkovski, compositeur de «  Casse-Noisette  », est l’artiste russe le plus diffusé en dehors de la Russie – Spotify

La saison des fêtes est remplie de succès modernes et festifs de Mariah Carey et Michael Bublé, mais quand il s’agit de magie hivernale et d’intemporalité, Casse-Noisette ballet occupe souvent le devant de la scène. Avec des compositions comme « Danse de la fée Dragée » et « Valse des flocons de neige, ”Compositeur Pyotr Ilitch Tchaïkovski fait sa marque et les ruisseaux le montrent. Tchaïkovski, qui est derrière les deux Casse-Noisette et Le lac des cygnes, est le russe le plus populaire artiste parmi les auditeurs Spotify à l’extérieur de Russie, avec une audience mensuelle de 2,8 millions dans le monde.

L’utilisation du rythme et de la mélodie par Tchaïkovski et sa maîtrise de la technique de composition sont les caractéristiques de son travail, qui reste d’actualité 150 ans plus tard. Aujourd’hui, plus de 100 playlists de ses compositions sont disponibles sur Spotify.

Pour célébrer le musicien, nous avons organisé une liste de lecture spéciale, « C’est Tchaïkovski», Qui met en valeur certaines de ses œuvres populaires. Spotify a également commémoré le moment en présentant la couverture de la playlist de Tchaïkovski sur un panneau d’affichage à Times Square à New York, une première pour tout artiste russe.

Revisitez les classiques de Tchaïkovski avec ses cinq titres les plus écoutés sur Spotify:

1. Swan Lake, op. 20, Acte 2: No 10, Scène (Orchestre symphonique de Londres)

2. Le casse-noisette, op. 71, Acte 2, n ° 13, Valse des fleurs (Berlin Philharmoniker)

3. Le casse-noisette, op. 71, Acte 2, Tableau 3, Variation 2, Dance of the Sugar Plum Fairy (Russian National Orchestra)

4. Le Ballet Casse-Noisette, Op 71, Acte 1, No 2, mars (Berlin Philharmoniker)

5. Album pour les jeunes, Op 39, No 3 Mamma

Vous ne vous lassez pas du compositeur intemporel? Stream «Ceci est Tchaïkovski» ci-dessous.