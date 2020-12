Les fans de «  My Big Fat Fabulous Life  » outrés par les larmes de Chase Severino

Whitney Way Thore et son ex-fiancé Chase Severino ont vécu une rupture très publique. Thore a été franc sur sa déception face à la situation et a reçu beaucoup d’amour et de soutien de la part des fans. Mais quand Severino est tombé en panne lors d’un épisode de Ma grosse vie fabuleuse, les fans étaient indignés.

Whitney Way Thore et Chase Severino | TLC

« My Big Fat Fabulous Life » documente la rupture de Chase Severino et Whitney Way Thore

Thore a annoncé publiquement ses fiançailles rompues en mai 2020.

«Chase et moi ne sommes plus fiancés», a écrit Thore sur Instagram. «Après avoir connu beaucoup de hauts et de bas et vivant toujours séparé, Chase a renoué avec une femme avec qui il a une longue histoire. Chase m’a récemment dit cette information et le fait qu’elle avait abouti à une grossesse. Chase sera père en octobre. »

Saison 8 de Ma grosse vie fabuleuse a donné aux fans un aperçu de plus près de la façon dont l’engagement de Thore s’est effondré – y compris le côté de l’histoire de Severino.

Personne ne semble être ‘Team Chase’ sur ‘My Big Fat Fabulous Life’

Lors d’une conversation avec Ryan Andreas pendant l’épisode «Whitney Confronts Chase», Severino s’est effondré sur le fait de n’avoir personne de son côté.

« Je suis Team No One », a déclaré Andreas. «J’essaye de rester en dehors du milieu de tout ça.»

« Je pense que j’ai besoin de quelqu’un pour être Team Chase parce que personne n’est Team Chase », a déclaré Severino. Il a mentionné comment les amis de Thore ne l’avaient plus suivi sur les réseaux sociaux. Il a également parlé de la haine qu’il recevait en ligne et à quel point il était déçu que son ami ne soit même pas de son côté.

Chase Severino tombe en panne en s’excusant pour la façon dont les choses se sont déroulées avec Whitney Thore

Pendant l’épisode, Severino était en larmes à propos de la haine qu’il recevait des fans de Thore.

«Je suis désolé», a déclaré Severino aux caméras, ajoutant:

Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Mais je veux juste que les gens sachent que je ne suis pas là pour avoir Whitney ou quelque chose comme ça. J’ai reçu des trucs horribles, horribles et méchants et c’est juste… c’est blessant.

Severino a partagé un message Instagram qu’il a reçu après que leur rupture soit devenue publique.

«Vous allez être un père encore pire», disait le message.

Severino était découragé par la réaction du public. «C’est nul», a-t-il dit à propos du courrier haineux.

Mais je dois être fort pour la mère et la fille. Cela devrait être l’une des annonces les plus magiques [and] moments de ma vie et c’est juste – vous êtes durement touché par toute cette haine de tout le monde. Ce n’est pas censé être comme ça. Ce genre d’annonce n’est pas censé être un petit message et des flots de haine. Ce n’est pas censé être comme ça, et ça craint.

Les téléspectateurs de « My Big Fat Fabulous Life » ne se sentent pas mal pour Chase Severino

Certains MBFFL les fans de Reddit ont été scandalisés par les larmes de Severino.

«Comme à quoi vous attendiez-vous?» un spectateur a écrit, poursuivant:

Les gens n’aiment pas les tricheurs et tu as mis cette fille enceinte?! Personne ne vous encouragera; indépendamment du fait que sa relation avec Whitney soit réelle ou non. Il est difficile de se sentir désolé pour lui; qu’avez-vous pensé qu’il allait se passer? Vous auriez une vague d’amour pour vous et votre nouvelle famille après avoir dit publiquement que vous avez triché et mis la fille enceinte?

De nombreux autres fans étaient d’accord et n’étaient pas sympathiques envers Severino.

«C’était tellement pathétique!» une autre personne a commenté. «Et lui a fait paraître pire [in my opinion]. Il avait l’air beaucoup plus dévasté par la haine que lors de sa conversation avec Whitney. Ils ont également accusé Severino de ne jamais se soucier de Thore, affirmant qu’il était seulement «préoccupé par sa propre perception publique».

Malgré l’opinion de certains fans, Thore et Severino ont vécu un moment émotionnel ensemble. Thore a demandé à plusieurs reprises aux fans de respecter la vie privée de Severino.