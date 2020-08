Amazon Halo: le bracelet de fitness d’Amazon a une application qui analyse notre graisse corporelle avec un modèle 3D de notre corps

Amazon vient d’entrer dans le domaine des appareils portables axés sur la santé. La société de Jeff Bezos a lancé Amazon Halo, un bracelet de fitness sans écran. Ledit portable est complété par une application qui, en utilisant l’appareil photo de notre mobile et quatre photos, créera un Modèle 3D de notre corps pour, en utilisant l’apprentissage automatique, détecter notre pourcentage de graisse corporelle.

L’appareil sera au prix de 99,99 € et l’accès à toutes les fonctionnalités avancées signifiera payer un abonnement de 3,99 € par mois. Pour le moment, l’appareil reste aux États-Unis dans le Accès anticipé, il n’est donc accessible que sur invitation, mais à un prix réduit de 64,99 euros. Ensuite, nous allons mieux connaître le bracelet et cette curieuse application.

Fiche technique Amazon Halo

AMAZON HALO POIDS Capsule: 18 grammes

Bracelet: entre 5,2 et 6 grammes, selon le bracelet CEINTURE Petit: 135-155mm

Moyen: 145-180 mm

Grand: 170-220 mm ÉCRAN ne pas BATTERIE Jusqu’à sept jours

Charge complète en 90 minutes

Charge magnétique CAPTEURS Capteur optique

Microphone x2

Accéléromètre

Température ÉTANCHE 50 mètres CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.0 APP Oui Prix 99,99 €

Un portable sans écran

La première chose qui ressort d’Amazon Halo est que n’a pas d’écran. La sangle traverse l’appareil du début à la fin, nous n’avons donc pas affaire à un bracelet de fitness à utiliser, tel que le Mi Band 5 ou un Fitbit Inspire 2, mais plutôt un portable conçu pour surveiller notre santé. Il peut être acheté dans différentes tailles allant de 135-155 mm de circonférence à 170-220 mm, ainsi qu’en noir, gris et rose.

En bas, il a un capteur optique que l’appareil utilisera pour détecter notre fréquence cardiaque. Il dispose également de deux microphones, et nous nous y attardons un instant. Le bracelet est, selon Amazon, capable de détecter notre humeur par la voix. L’idée est qu’en combinant le ton et les émotions de notre voix, l’appareil peut connaître notre humeur tout au long de la journée. Cette fonction, bien que nous la détaillerons plus tard, fait partie de l’abonnement que nous avons mentionné précédemment.

Du point de vue matériel, l’appareil est vraiment basique. Il n’a pas de GPS, pas de WiFi ou d’intégration avec tout type d’assistant virtuel, mais ne dispose que de Bluetooth pour se connecter au mobile. Ce que vous avez, c’est un bouton pour allumer ou éteindre le microphone, quelque chose destiné à être une mesure de confidentialité. L’appareil promet une autonomie d’environ sept jours et une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Une application pour analyser notre corps

L’appareil, comme nous l’avons vu, est toujours une série de capteurs sur une sangle. Et c’est que la miette du nouveau lancement d’Amazon est dans l’application. Grâce à lui, l’utilisateur peut utiliser l’appareil photo de son mobile pour prendre quatre photos (de face, des deux côtés et de l’arrière) qui, plus tard, sont téléchargés sur les serveurs d’Amazon pour créer un modèle 3D du corps et analysez votre pourcentage de graisse corporelle. Ces données, assure Amazon, sont ensuite supprimées de ses serveurs.

Une fois le modèle 3D créé, l’utilisateur peut se déplacer et interagir avec lui pour voir à quoi ressemblerait son corps avec plus ou moins de graisse corporelle. Il est à noter que bien que le bracelet puisse être utilisé par tout utilisateur de plus de 13 ans, la fonction scan il ne sera autorisé que pour les adultes, c’est-à-dire pour les personnes de plus de 18 ans.

Quelque chose de similaire se produit avec le ton de notre voix. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le bracelet dispose de deux microphones qui écoutent notre voix et interpréter notre état émotionnel tout au long de la journée. Il le fera par intermittence, pas tout le temps, et si l’utilisateur le souhaite, il peut désactiver les microphones avec le bouton dédié à de tels effets.

La voix n’est pas téléchargée sur les serveurs d’Amazon, elle est traité sur le smartphone lui-même et les données sont automatiquement effacées. Et que fait Halo avec la voix? Il examine essentiellement l’intensité, le rythme et le tempo et se classe comme ennuyé, heureux, aimant, inquiet, etc. Pour le moment fonctionnera uniquement en anglais, “mais Halo devient toujours plus intelligent”, dit Amazon, laissant la porte ouverte à d’autres langues.

En plus de ces deux fonctions, qui sont peut-être plus frappantes et différentes des autres appareils portables de santé, Amazon Halo peut détecter notre sommeil, analyser nos schémas d’activité et reconnaître les activités sportives. Tout cela dont nous avons discuté (scan corporel, analyse vocale et reconnaissance du sommeil et exercice) fait partie de l’abonnement, qui, comme nous l’avons dit, vaut 3,99 euros par mois, bien qu’il soit gratuit pendant les six premiers mois.

Versions et prix d’Amazon Halo

L’Amazon Halo coûtera 99,99 € et peut être acheté dans différentes tailles et couleurs, bien que pour l’instant il reste aux États-Unis. Dans un premier temps, il ne sera disponible qu’en “Early Access” et sur invitation au prix de 64,99 euros. L’abonnement, quant à lui, coûtera 3,99 € par mois (non inclus dans Prime) et sera automatiquement renouvelé.

L’abonnement comprend un essai gratuit de six mois. Si après ces six mois, l’utilisateur décide de ne pas le renouveler, il continuera à avoir accès à quelques fonctions de basecomme le temps de sommeil, la fréquence cardiaque et le nombre de pas.

