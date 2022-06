TikToker partage une vidéo de son message effrayant chantant Amazon Alexa

Le débat sur la prise en charge de la technologie dans la vie humaine reste un sujet controversé parmi de nombreuses personnes, et la technologie Alexa d’Amazon ne fait pas exception.

En fait, il pourrait être en haut de la liste après qu’un homme a partagé une vidéo de la façon dont son Amazon Alexa l’a réveillé au milieu de la nuit.

L’homme a posté une vidéo de son Amazon Alexa le réveillant avec un message effrayant.

Un TikToker a partagé une vidéo sur son compte où il dormait dans une pièce sombre mais s’est réveillé en raison d’une perturbation d’Alexa d’Amazon.

Son Amazon Echo Dot a parlé au hasard au milieu de la nuit, ce qui ne peut être considéré que comme effrayant.

« Es-tu réveillé? Réveillez-vous. Réveillez-vous », a-t-il commencé, avant de continuer. « C’est l’heure. Préparer. Nous devons tous quitter la terre.

L’homme a demandé à Alexa de répéter le message, mais l’appareil n’a pas pu le faire. L’homme a essayé à nouveau, mais Alexa n’arrêtait pas de répéter la même chose.

L’appareil a déclaré : « Vous n’avez pas de nouvelles notifications. »

Le message effrayant d’Alexa a effrayé de nombreuses personnes en ligne.

De nombreuses personnes ont exprimé leur peur après avoir vu l’Echo Dot de l’homme et ont mentionné qu’elles ne faisaient pas confiance à de tels appareils.

« J’ai peur d’avoir ces appareils chez moi », a écrit un utilisateur.

De nombreuses personnes ont également associé le message effrayant d’Alexa à des événements surnaturels.

Un utilisateur a écrit : « Permettez-moi de vous rappeler que d’autres mondes peuvent communiquer avec les vivants grâce à la technologie. »

« Votre application Alexa a un enregistrement de toutes les notifications. S’il n’y a rien là-bas, priez car cela devait être surnaturel », a commenté un autre utilisateur.

De nombreuses autres personnes ont partagé leurs expériences avec leurs appareils technologiques.

Cette vidéo a rappelé à d’autres personnes des expériences similaires qu’ils ont vécues avec leur propre technologie, en les partageant dans les commentaires.

Un utilisateur a commenté : « J’ai entendu le mien [Amazon Echo Dot] faire du bruit quand je sors de la chambre la nuit.

« Mon Google dirait des trucs de nulle part et ne répéterait pas non plus ce qu’il disait. Il se trouve maintenant dans une boîte dans une installation de stockage », a commenté un autre utilisateur.

L’homme a partagé une autre instance de son Alexa parlant à sa télévision.

Dans une autre vidéo, l’homme a mentionné que son point Echo parlait à sa télévision et a demandé aux internautes ce que voulait dire Alexa.

Dans la vidéo, un épisode de « The Flash » semble passer à la télévision.

L’un des acteurs de l’émission a déclaré: « Alexa, je sais que tout ce que tu as entendu aujourd’hui semble probablement insensé, encore moins terrifiant. »

Il peut sembler naturel que le point Echo réponde après avoir entendu Alexa, mais la réponse qu’il a donnée semblait un peu étrange.

« Sonic Boom, Ed Begley jr., Infrasound, bruit rose, Irene Bedard, et d’autres », dit Alexa.

Histoires liées de YourTango :

De nombreuses personnes dans les commentaires de la vidéo ont été laissées perplexes quant à ce qu’Alexa voulait dire lorsqu’elle a pris la parole.

Après avoir vu les deux vidéos, de nombreuses personnes se sont tournées vers des histoires effrayantes et des événements surnaturels, tandis que d’autres avaient des vues plus réalistes.

Les internautes ont partagé que les appareils technologiques peuvent facilement être piratés par des personnes.

Une personne a commenté: « J’ai l’impression que les gens sont capables de pirater ces choses et de leur faire dire des choses pour effrayer les gens. »

Qu’il suffise de dire que la technologie n’est pas quelque chose de fiable.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.