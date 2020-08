Un hôtel fait marche arrière après le lancement du cocktail Marsha P Johnson à but lucratif

Un cocktail par un hôtel de luxe en Angleterre nommé d’après Marsha P Johnson est devenu un paratonnerre pour la critique car aucun profit ne serait versé à une œuvre de bienfaisance. Depuis, l’hôtel a fait demi-tour. (Instagram / Netflix)

Un hôtel de luxe à Manchester, en Angleterre, a résisté à d’intenses critiques après avoir lancé un cocktail nommé d’après la légende de Stonewall, Marsha P Johnson, dans lequel aucun des bénéfices n’irait à des organisations caritatives LGBT + locales ou à des organisateurs de la fierté.

Dans un post Instagram supprimé, l’hôtel Brooklyn, à seulement quelques minutes du village gay du centre-ville de la ville, a annoncé mercredi (26 août) la sortie du «cocktail Marsha P Johnson» sur ce qu’ils ont dit, «aurait été la semaine de la Gay Pride de Manchester. “

Ah, oui, la fameuse «semaine de la Gay Pride».

L’hôtel a rapidement pris une raclée en ligne, avec de nombreux utilisateurs LGBT + des réseaux sociaux accusant l’entreprise de profiter des luttes continues de la communauté.

Les dirigeants de l’hôtel Brooklyn ont cherché à souligner RoseActualités que ce n’était pas l’intention de l’entreprise, et a depuis fait marche arrière et va maintenant faire don de tous les profits de la boisson à une association caritative.

Ils ont dit qu’ils coopéreraient avec les dirigeants homosexuels locaux pour trouver le meilleur organisme de bienfaisance auquel faire un don.

Communauté LGBT + secouée et agitée par le cocktail Marsha P Johnson.

“Quelle femme!” Lire l’article de l’hôtel Brooklyn, énumérant l’impact historique de Johnson en tant qu’avant-garde des droits des LGBT +. L’hôtel a dévoilé un cocktail parsemé de fleurs en hommage à la tendance de l’activiste à parer ses cheveux de fleurs.

“L’événement physique du week-end de la fierté peut être annulé, mais nous célébrons la vie LGBT + et l’égalité tous les jours à Brooklyn! » la légende a continué. «Si vous passez par là, venez porter un toast à Marsha avec nous…»

Jones a envoyé un message privé à l’hôtel pour lui demander quelles causes étranges, le cas échéant, l’hôtel ferait un don. Leur réponse l’a laissé piqué, qu’il a décrit comme «extrêmement défensif».

La réponse de l’hôtel Brooklyn, d’après les captures d’écran, a précisé que non, ce n’est «pas un cocktail Pride, c’est un cocktail ‘Marsha P. Johnson’ […] nous n’avons pas fait allusion au don à un organisme de bienfaisance dans ce cas, donc je ne sais pas si vous avez lu le message correctement ».

L’intervenant a souligné que l’hôtel se consacrait à «promouvoir l’inclusivité» et prévoyait de «redonner aux communautés et aux organismes de bienfaisance importants pour nous d’une manière vraiment significative» lors de sa réouverture, après avoir fermé ses portes en raison de la pandémie de coronavirus.

“Souhaitez-vous que nous vous ajoutions à notre newsletter afin que nous puissions vous tenir informé?”

«Au lieu de prendre du recul et de se demander” devrions-nous faire un don? ” ils ont décidé de me fréquenter en me demandant si j’avais mal lu le message », a déclaré Jones.

«Le ton du message semblait extrêmement dépréciant, essayant de me faire mal paraître pour les avoir interpellés.»

Pas étonnant, a-t-il ajouté. «Le drapeau arc-en-ciel et les images LGBT + ne sont pas un stratagème marketing pour faire des ventes. Soutenez-le avec de vraies actions pour apporter de réels changements à ceux dont vous tirez profit. »

L’hôtel Brooklyn fait marche arrière après avoir été foudroyé, va maintenant faire don de «tous les profits» du cocktail à des associations caritatives LGBT +.

Alors que la réaction bouillonnait, le directeur général Paul Bayliss a déclaré RoseActualités mercredi soir (26 août): «Je pense que les gens se sont trompés ici, car il s’agissait d’une tentative de l’équipe de faire connaître les difficultés des transsexuels [sic] les gens de cette époque.

Bayliss a déclaré que lui et l’équipe «avaient décidé de se retenir et de voir [how many cocktails would sell] et ensuite faire un don qui montre notre engagement ».

«Nous parlons actuellement à toute la communauté gay», notant que pendant le week-end de la fierté, Gaydio, une station de radio LGBT + dédiée, sera définie comme station par défaut dans toutes les chambres d’hôtel.

Il a poursuivi: «Vous avez en fait un partisan massif de la gay Pride à l’hôtel Brooklyn car cela ne nous sert à rien d’être autrement.

«Voudrons-nous vendre l’un des cocktails et en apporter une contribution directe, non, parce que ce ne sera pas suffisant, mais s’il vous plaît, nous ne profitons pas mais soutenons.»

Dans une déclaration Instagram publiée jeudi 27 août, l’hôtel a confirmé que: «Tous les profits du cocktail lui-même seront reversés à une association LGBTQ + appropriée.

«S’il vous plaît, permettez-nous de nous excuser pour ce que nous avons offensé avec notre cocktail Marsha P.Johnson, car cela n’a jamais été notre intention.»