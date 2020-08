Google teste des frais mensuels de 50 USD pour le badge “Garantie Google” dans les résultats de recherche locaux GMB organiques

Le programme de protection des consommateurs “Garantie Google” a été réservé aux entreprises utilisant Google Ads. Google a commencé à tester la mise à disposition du badge pour les profils utilisant Google My Business (GMB) moyennant des frais.

Google Ads propose un service de protection des consommateurs appelé Garantie Google. Les entreprises locales qui utilisent la plate-forme publicitaire peuvent postuler au programme. S’ils sont approuvés, une coche verte apparaît à côté de la liste sur les surfaces Google, et une confirmation sonore est utilisée pour les recherches audio sur Google Assistant ou Google Home.

Le 22 juillet 2020, Tom Waddington, un expert produit Google My Business Gold, a remarqué que Google offrait le badge de garantie Google comme une mise à niveau de profil pour Google My Business (GMB) à l’un de ses clients. Il a tweeté une capture d’écran de l’offre et avait ceci à dire à ce sujet:

Google commence à proposer un profil d’entreprise mis à jour (fiche Google My Business) pour 50 USD / mois, qui ajoutera le badge garanti Google à la fiche et les services de soutien fournis par l’entreprise avec la garantie Google. Tom Waddington

Offre de mise à jour du profil d’entreprise pour le badge garanti Google

D’autres utilisateurs de GMB n’ont pas été en mesure de répliquer l’offre, mais Google a reconnu à Search Engine Land qu’ils testaient la nouvelle offre.

Nous testons constamment de nouvelles façons d’améliorer notre expérience pour nos annonceurs, commerçants et utilisateurs. Ce test affichera le badge garanti par Google sur le profil d’entreprise. Nous n’avons rien de plus à annoncer pour le moment. Porte-parole de Google

Pourquoi Google facture-t-il l’utilisation du badge de garantie Google pour les profils GMB?

La Garantie Google est un service à valeur ajoutée pour les entreprises qui utilisent sa plate-forme publicitaire. Le montant d’argent que Google reçoit grâce à la publicité et aux frais de paiement au plomb devrait facilement couvrir les frais de vérification des entreprises et de gestion des protections des consommateurs du programme.

Étant donné que les entreprises qui gèrent des profils GMB ne sont pas obligées d’utiliser Google Ads, le prix de 50 USD / mois peut être destiné à couvrir les coûts généralement couverts par les frais de publicité.

Waddington a déclaré à Coywolf News qu ‘”il existe des similitudes avec l’offre de badge de licence vérifiée de Yelp, qui coûte environ 30 € / mois.” Cependant, il a dit que la différence la plus significative entre le programme de Yelp et celui de Google, est que «Yelp ne soutient pas l’entreprise avec une garantie avec leur programme. Ils effectuent simplement une vérification pour voir si l’entreprise dispose de la licence nécessaire pour leur commerce dans leur région. »

Cependant, Waddington pense que les frais ont plus à voir avec la promotion d’annonces, et non à couvrir les coûts.

L’augmentation des revenus en est la principale motivation. Ce n’est pas seulement pour les frais mensuels eux-mêmes, mais également pour élargir la base d’annonceurs de Google et attirer davantage d’entreprises intéressées et familiarisées avec les annonces des services locaux, leur plate-forme de publicité à la carte. Ils pourront également dire qu’ils contribuent à apporter plus de confiance et de tranquillité d’esprit aux consommateurs à la recherche de fournisseurs de services fiables sur Google.

Je lui ai demandé s’il pensait que cela marquait un virage de Google pour commencer à faire payer les entreprises pour une meilleure visibilité et un meilleur placement dans les résultats locaux. Il a déclaré: «Ils travaillent à monétiser davantage le local depuis un certain temps maintenant, mais des frais mensuels constituent un changement important dans l’approche.»

