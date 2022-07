Jordan Peele répond aux plus grandes affirmations du directeur de l’horreur

Jordan Peele a certainement gagné une place parmi les meilleurs réalisateurs d’horreur de la dernière décennie, mais un commentaire de fan le qualifiant de meilleur réalisateur d’horreur de tous les temps a vu Peele intervenir pour empêcher le fil de « calomnier » son propre héros d’horreur; Jean Charpentier. Ayant produit d’énormes succès avec Sortez et Nouset son nouveau film Non recevant beaucoup d’éloges dans les critiques initiales, il n’est pas surprenant qu’il y ait beaucoup d’amour pour le réalisateur; cependant, il n’est pas sur le point de recevoir tous les éloges qu’il a reçus.

Dans un post sur Twitter, Adam Ellis a partagé une opinion qui disait : « Je sais que c’est une prise chaude mais à quel moment déclarons-nous Jordan Peele le meilleur réalisateur d’horreur de tous les temps ? Pouvez-vous penser à un autre réalisateur d’horreur qui a eu 3 grands films, sans parler de 3 d’affilée ? Je ne peux pas. »

Bien que ce soit le type de commentaire qui provoquera instantanément un débat massif sur qui est le meilleur réalisateur d’horreur, Peele a décidé qu’il ajouterait ses propres réflexions sur la question, dissipant la conviction qu’il était meilleur que le cinéaste vétéran Carpenter. Dans sa réponse, Peele a déclaré:

« Monsieur, veuillez raccrocher le téléphone je vous en prie. Pardon. J’aime votre enthousiasme, mais je ne tolèrerai aucune calomnie de John Carpenter !

Jordan Peele s’est fait un nom en tant que grand réalisateur d’horreur

En ce qui concerne les films d’horreur, il y en a eu de très bons et beaucoup de très mauvais. Le genre se prêtant souvent à des franchises rentables, telles que Un cauchemar sur Elm Street, activité paranormale et celui de John Carpenter HalloweenJordan Peele n’a pas encore été entraîné dans le monde des suites répétitives, ayant jusqu’à présent produit une solide série d’histoires autonomes qui ont produit trois films qui plaisent au public et à la critique.

Suite à la sortie de Sortez, qui détient actuellement un taux d’approbation de 98% sur Rotten Tomatoes, il y avait beaucoup de spéculations quant à savoir si Peele avait fait quelque chose de similaire à M. Night Shyamalan et produit un premier long métrage si bon qu’il aurait du mal à l’égaler. Cependant, alors que Nous et maintenant Non n’ont pas tout à fait atteint les mêmes sommets, sa production a certainement été suffisamment cohérente pour faire de lui une nouvelle voix dominante dans le cinéma d’horreur.

En ce qui concerne l’opinion publique, alors que Peele proposait de choisir le plus grand réalisateur d’horreur de tous les temps, il y en avait beaucoup qui proposaient d’autres options. Les noms comprenaient Wes Craven, qui a constamment redéfini le genre d’horreur avec des films comme Le nouveau cauchemar de Wes Craven et Pousser un criDavid Cronenberg, dont les films d’horreur corporels se situent dans une catégorie à part, David Lynch, qui a apporté un surréalisme sans précédent au genre, et Alfred Hitchcock, qui a souvent frayé un chemin entre le suspense et l’horreur avec un souci du détail très subtil.

Bien que Peele ne soit peut-être pas au-dessus de toutes ces icônes de longue date du genre, être simplement nommé parmi eux après avoir sorti seulement trois films est un exploit qui en dit long sur l’avenir du réalisateur. Avec le temps, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne se retrouvera pas à battre ses idoles sur les plus grandes listes de réalisateurs de nombreuses personnes.