Amazon annonce qu’il va développer un MMO de ‘Le Seigneur des Anneaux’ : voici ce que l’on sait

Ma Chambre d'Enfant Lit adulte Lulo Noir et bois 160x200 cm

Envie de remplacer votre vieux lit par un modèle plus tendance et plus confortable ? Voici le mobilier qu’il vous faut. Ce lit d’adulte 2 places va vite devenir l’atout de charme de votre pièce avec sa finition noir et bois de style industriel. En plus, ses rangements intégrés le rendent très fonctionnel. Couchage double pour adulte, disponible en 140x190 cm ou 160x200 cmPlacé au centre de votre chambre à coucher, le lit adulte Lulo est idéal pour sublimer la pièce. Il est proposé en 2 dimensions : 140x190 cm ou 160x200 cm, de quoi accueillir confortablement 1 ou 2 personnes. C’est un couchage robuste avec une finition noire et bois naturel. Il est doté d’une tête de lit dans le ton noir qui vous offre un excellent appui lors de vos lectures. Pour compléter votre lit adulte Lulo, nous vous proposons en option le sommier Feel&Air. Il suffit d’ajouter un matelas double, de mêmes dimensions que le lit de votre choix, et de l’habiller avec de jolis linges de lit. Lit adulte 2 places au design industriel Le lit adulte Lulo est un mobilier qui s’accorde facilement avec tous les styles d’intérieurs. De design industriel, il dispose d’une finition sobre et neutre de couleur noire et bois. Charmant et chaleureux, il apporte une atmosphère conviviale dans votre chambre. Pour être pratique, le cadre de ce lit est équipé de différents espaces de rangement. Vous disposez de niches latérales qui peuvent être montées à gauche ou à droite selon votre convenance. Sur le pied de lit, 2 coffres pivotants permettent d’optimiser le rangement dans votre chambre. Vous pouvez y ranger toutes sortes d’affaires : du linge de lit, vos affaires personnelles, vos collections de livres, etc. Lit adulte de fabrication française en panneaux de boisLe lit adulte Lulo est un couchage robuste et solide, fabriqué intégralement en panneaux de bois. Sa finition est faite de décor imitation châtaignier naturel et de couleur noire. Sa neutralité permet à ce lit de se marier avec n’importe quel meuble en bois pour une ambiance chaleureuse, ou en métal pour une déco plus industrielle. Conçu pour durer longtemps, il est dessiné et confectionné en France. Il vous accompagne pendant de nombreuses années sans perdre son charme.En privilégiant la fabrication française et le circuit court, nous contribuons au maintien des emplois et des savoir-faire sur notre territoire. En option avec le lit adulte Lulo : - Le sommier adulte Feel&Air 2 places- Le matelas en mousse 2 places NaturA AirFresh