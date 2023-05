Résolvez le sanctuaire Runa-kita dans Zelda: Tears of the Kingdom – mode de transport

Dans le Montagnes d’Hyrule depuis La légende de Zelda : les larmes du royaume entre le Mont Rhoam et le Pente Tilio vous attend Sanctuaire Runa-kita. Le but ici est de transporter une balle dans la dépression correspondante.

D’une part, ce casse-tête n’est pas particulièrement complexe, mais d’autre part, les solutions sont en tout cas assez créatives. Si vous rencontrez des problèmes avec la solution, nous vous aiderons dans les lignes suivantes.

Résoudre le sanctuaire Runa-kita dans les montagnes d’Hyrule

Une fois arrivé dans la grande salle, vous verrez une grande échancrure sur votre gauche, une sphère appropriée un peu plus loin au-dessus de vous et sinon plusieurs rails qui mènent de la sphère jusqu’à votre emplacement.

Avec cet aperçu, la solution est déjà claire, la balle doit être guidée sur les rails dans la dépression. Bien sûr, Nintendo ne vous facilite pas la tâche.

#1 Résolvez des énigmes ferroviaires

Vous glissez d’abord avec le parapente de l’autre côté avec les deux échelles. Montez dessus et lancez la balle à l’aide des liens Ultra main sur les pistes à votre gauche. Cela roule maintenant sur la plate-forme suivante et reste finalement dans une dépression.

#2 Résolvez des énigmes ferroviaires

Maintenant, vous vous balancez également de l’autre côté avec le planeur, puis saisissez la balle et placez-la devant les rails suivants. Parce que si vous posez la balle directement sur les rails, elle tombera car la distance entre eux est trop grande. Nous devons encore grandir un peu ici.

Si vous regardez un peu autour de la plate-forme, vous deux serez longs piliers de pierre voir, qui ne traînent certainement pas ici. Connectez-vous à droite et à gauche de la balle afin qu’elle puisse descendre sur les larges rails jusqu’à la plate-forme suivante.

Atteindre la poitrine

Avant d’aborder l’énigme avec le troisième rail, attrapons le coffre, car il contient un construire un arc, que nous aimerions voir dans l’inventaire de Link. Dans ce cas, un rail mène à une échelle. La solution à ce casse-tête peut sembler différente, l’essentiel est que vous arriviez d’une manière ou d’une autre à la poitrine.

Nous avons connecté trois plates-formes ensemble dans le sens de la longueur et enfin une à droite. La construction résultante nous permet d’atteindre facilement l’échelle. Alternativement, vous pouvez également construire un pont directement sur la poitrine.

#3 Résolvez des énigmes ferroviaires

Revenons maintenant au bal. Libérez-les d’abord des piliers de pierre qui ne sont plus nécessaires. Ensuite, vous l’attachez à l’une des plaques, qui en a une seconde attachée à angle droit. Il est préférable d’utiliser deux plaques ainsi fixées à votre construction. Le but est que cela forme un crochet.

Vous pouvez maintenant utiliser le crochet pour accrocher l’orbe sur le rail, ce qui le fera glisser sur la plate-forme sur laquelle vous avez commencé dans ce sanctuaire.

Enfin, déplacez la balle dans l’indentation, ce qui ouvrira la porte précédemment verrouillée juste à côté. Passez et prenez-en un autre lumière de bénédiction pour vous.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume n’ira pas plus loin, vous devriez notre solution complète peut-être aider. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !