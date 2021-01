Eddie Van Halen a oublié comment jouer le solo ‘Beat It’ après l’avoir enregistré pour Michael Jackson

Peu de rockstars ont eu un impact sur le rock classique comme Eddie Van Halen et Michael Jackson. Ensemble, les deux musiciens ont accumulé de nombreux Grammy Awards et des dizaines de succès numéro un du Billboard. Ils ont également tous deux été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame (dans le cas de Jackson, deux fois). Mais il y a un lien caché entre les deux musiciens décédés que même certains de leurs fans les plus fidèles ne connaissent pas, et cela vient avec une tournure surprenante difficile à battre – jeu de mots volontaire.

Eddie Van Halen | David Tan / Getty Images

Eddie Van Halen et Michael Jackson jettent de grandes ombres sur le paysage musical américain

Eddie Van Halen et son frère Alex Van Halen ont formé le groupe de rock Van Halen en 1972. Le groupe a d’abord connu un succès commercial avec leurs débuts autoproclamés sortis en 1978, qui ont rapidement été certifiés Diamond. Certains des plus grands succès de Van Halen incluent «Panama», «Runnin ‘with the Devil» et «Eruption». Le groupe s’est dissous en 2020 peu de temps après le décès d’Eddie d’un cancer.

Michael Jackson est devenu célèbre en tant que membre de la famille Jackson, chantant avec ses frères aînés dans le cadre du groupe Jackson 5. Il est surtout connu pour des albums comme Thriller en francais, qui a remporté huit prix Grammy aux Grammy Awards 1984.

Le son caractéristique d’Eddie Van Halen était sa technique de guitare solo. Ses solos sont régulièrement répertoriés dans les meilleures listes de classement par des points de vente comme Rolling Stone et GuitarWorld. Et ils ont une fois attiré l’attention de l’équipe de Jackson.

Eddie Van Halen a aidé à créer le solo de guitare dans la chanson à succès de Michael Jackson ‘Beat It’

Quincy Jones était producteur pour trois des albums de Michael Jackson (1979 Sur le mur, 1987 Thriller en francais et 1987 Mal). Jones était également ami avec Eddie Van Halen, et il a un jour appelé Van Halen pour lui demander une faveur rapide: Van Halen l’aiderait-il en enregistrant un court solo de guitare pour une nouvelle chanson de l’un des clients de Jones?

Ce client était Michael Jackson.

«Je… n’étais pas sûr à 100% que c’était lui», se souvient Van Halen dans une interview avec CNN, affirmant qu’il pensait que tout cela était une farce à l’époque. Mais il a quand même décidé de se présenter au studio, et il a été choqué de voir que c’était vraiment Jackson et toute son équipe de production.

Van Halen a demandé à Jones quoi faire, et Jones lui a dit qu’il pouvait écouter la chanson en cours de Jackson « Beat It » et trouver ce qu’il voulait. Jones dit qu’il a écouté la chanson et a fait quelques échantillons de solos de guitare en moins de 30 minutes.

«J’étais juste en train de terminer le deuxième solo quand Michael est entré», dit Van Halen. «Je ne savais pas comment il réagirait à ce que je faisais. Alors je l’ai prévenu avant qu’il n’écoute. J’ai dit: «Écoutez, j’ai changé la partie centrale de votre chanson. […] Et alors il l’a écouté, et il s’est tourné vers moi et a dit: « Wow, merci beaucoup d’avoir la passion de ne pas simplement entrer et de faire éclater un solo, mais de se soucier réellement de la chanson et de l’améliorer. « »

Bien que l’ensemble du processus ne prenne que quelques minutes, « Beat It » – mettant en vedette Van Halen et son solo de guitare emblématique dans un rôle non crédité – allait remporter plusieurs Grammys et deux American Music Awards. Le Rock and Roll Hall of Fame le répertorie désormais comme l’une des meilleures chansons qui ont façonné à jamais le rock and roll.

Mais Van Halen a passé si peu de temps à faire le solo de guitare, et ne l’a plus jamais joué, que quelque chose d’étrange s’est produit sur la route.

Van Halen a en fait oublié comment jouer son solo de guitare ‘Beat It’

On pourrait imaginer qu’un solo de guitare aussi unique et célèbre que celui de «Beat It» serait gravé à jamais dans la mémoire de son créateur, mais ce n’était pas le cas. Des années plus tard, Van Halen avait du mal à se souvenir comment le jouer.

Jennifer Batten était l’une des guitaristes qui ont joué pour Michael Jackson, et c’est elle qui jouait le solo de guitare dans «Beat It» lorsque Jackson l’a joué sur scène. Dans une interview avec GuitarWorld, Batten dit qu’elle a eu une chance de se heurter à Van Halen à la fin des années 1980 après la sortie de «Beat It».

«Le technicien d’Eddie est venu et m’a demandé si je voulais le rencontrer», se souvient-elle. «Et dès que je suis entré dans la pièce, il a mis sa guitare sur moi et a voulu que je joue du [‘Beat It’] solo. Alors, bien sûr, je l’ai fait.

Elle dit que Van Halen a ensuite mis une guitare et lui a demandé de le guider à nouveau et de lui rappeler comment cela s’est passé. «Parce que ce n’est pas quelque chose qu’il avait joué avec Van Halen – c’était un événement ponctuel en studio, puis il a continué son chemin», se souvient-elle. «Mais je dirais qu’il l’a repris très vite!»