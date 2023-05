Justifié: la bande-annonce de City Primeval révèle un premier aperçu de la série Revival et de la date de sortie

Le premier teaser pour Justifié : City Primeval est arrivé pour nous rappeler à tous que, quand il s’agit du maréchal américain adjoint Raylan Givens de Timothy Olyphant, vous ne plaisantez pas avec le chapeau. Publié avec l’aimable autorisation de FX Networks, les premières images du Justifié La série de renaissance retrouve Olyphant dans ledit chapeau et rend à nouveau justice alors qu’il déménage du Kentucky à Miami. Découvrez la bande-annonce récemment publiée pour Justifié : City Primeval dessous.





Première première sur FX en 2010 avant de se terminer en 2015, l’original Justifié exécuter les stars Timothy Olyphant dans le rôle de Raylan Givens, un maréchal adjoint américain coriace qui applique son propre type de justice de style Old-West tout en patrouillant dans les rues de Miami. Grâce à son style de justicier, Raylans est renvoyé dans le Kentucky, qui comprend le comté de Harlan, l’endroit où Raylan est né et a grandi et dont il pensait s’être échappé pour de bon. Acclamé par la critique tout au long, le retour tant attendu d’Olyphant sera assurément triomphant.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ayant quitté les braillements du Kentucky il y a 15 ans, Raylan Givens vit désormais à Miami, un anachronisme ambulant équilibrant sa vie de maréchal américain et de père à temps partiel d’une fille de 15 ans. Ses cheveux sont plus gris, son chapeau est plus sale et la route devant lui est soudainement beaucoup plus courte que la route derrière », lit-on dans le synopsis officiel de Justified: City Primeval. « Une rencontre fortuite sur une autoroute déserte de Floride l’envoie à Detroit. Là, il croise la route de Clement Mansell, alias The Oklahoma Wildman, un desperado violent et sociopathe qui a déjà glissé une fois entre les doigts des meilleurs de Detroit et qui a l’intention de le faire à nouveau. L’avocate de Mansell, la formidable native de Motor City Carolyn Wilder, a bien l’intention de représenter son client, alors même qu’elle se retrouve prise entre le flic et le criminel, avec son propre jeu en cours également. Ces trois personnages se sont lancés dans une course de collision à la manière classique d’Elmore Leonard, pour voir qui sortirait vivant de City Primeval.

CONNEXES: Will Justified: City Primeval Do the Original Series Justice?





Justifié: City Primeval doit maintenant faire ses débuts le 18 juillet

Effets

En plus des premières images de la série Revival, il a également été révélé que Justifié : City Primeval fera ses débuts le 18 juillet. Basé sur le roman City Primeval : High Noon à Détroit, Justifié : City Primeval met en vedette Timothy Olyphant dans le rôle de Raylan Givens aux côtés d’Aunjanue Ellis, Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Norbert Leo Butz, Victor Williams, Ravi Patel et Vivian Olyphant dans le rôle de Willa Givens, la fille de Raylan avec Boyd Holbrook dans le rôle de Clement Mansel, alias The Oklahoma Homme sauvage.

Le producteur et showrunner de retour Dave Andron a révélé comment Justifié : City Primeval sera différent de son prédécesseur en disant : « C’est très, très nouveau. Pas tout à fait l’ancien Justifié. Seuls les gens qui ont lu le livre pourraient avoir une idée, mais je pense que ceux qui ne l’ont pas fait, qui s’attendent juste à ce que l’ancien truc, vont être très surpris. » Son collègue showrunner et réalisateur Michael Dinner a qualifié le retour de « adulte- version up » de ce qui était avant.

Justifié : City Primeval devrait maintenant faire ses débuts le 18 juillet sur FX et sera diffusé sur Hulu.