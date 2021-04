Alors que Pedro Infante était en deuil, «  El Chapo  » est né

Avril 1957. À Sinaloa, au Mexique, le deuil était un symbole de l’État. Son fils prodigue était mort dans un accident d’avion peu de temps après son décollage de l’aéroport de Mérida, au Yucatán. Entre les pleurs et les chants, les Sinaloens ont essayé de s’habituer à l’idée qu’il n’y avait qu’un seul Pedro Infante et la mort s’est présentée pour l’emmener à un âge précoce.

Au rythme de Cent ans, lettre à Eufemia et Mon amour, avec des photos de son visage, se souvenant de lui comme Pedro Chávez, Pepe El Toro et Martín Corona pour leurs films, le reste des Mexicains a souffert de manière inconsolable la perte de l’idole nationale; « Peut-être que ce n’est pas lui et qu’ils ont le mauvais corps, cherchez-le bien », s’écrièrent des personnes en deuil incrédules à la tragique nouvelle.

Il n’y avait pas de consolation, il n’y avait pas d’autre événement qui méritait l’attention de la société, ou qui apaisât la tristesse collective. Impossible de penser à autre chose, cruel d’imaginer un monde sans Pedro Infante; le pays a été profondément blessé.







Pendant cette période de désenchantement et de choc, dans la ville de La Tuna, onze jours avant Un enfant est venu au monde, cependant, contrairement aux autres nouveau-nés, son nom marquera l’histoire du Mexique: Joaquín Guzmán Loera. Sa silhouette a également porté une blessure à la nation, mais pas dans une fourchette similaire à celle laissée par Pedro Infante.

L’enfant est né accompagné d’un destin qui des décennies plus tard les écrivains, musiciens, producteurs, réalisateurs et scénaristes trouveraient intéressant de le disséquer à travers diverses histoires sur son passage dans la vie, depuis son enfance à Badiraguato jusqu’à devenir un baron de la drogue.

« Il semble même qu’il ait choisi de naître dans le même état, la même année et le même mois que Pedro Infante », certaines voix diront à propos de la date à laquelle Guzmán Loera a commencé à écrire un chapitre qui, avec le temps, est devenu un événement de référence obligatoire pour aborder son personnage.

Sinaloa, de façon inattendue, en avril 1957, il a accueilli deux épisodes du calendrier qui retracent l’histoire nationale.