L’artiste crée des versions anatomiquement correctes des squelettes de personnages de dessins animés

OK, peut-être que gloire n’est pas exactement le mot correct pour cela, parce que certains d’entre eux sont des cauchemars, mais c’est néanmoins intéressant.

Luis Rogério Faria Rosa, 46 ans, a ré-imaginé certains des personnages les plus populaires au monde à partir d’émissions animées et n’a rien laissé pour la réinterprétation.

Pour chaque dent gigantesque et tête déformée que nous pourrions prendre pour acquis, il l’a montré dans la dure réalité et a prouvé à quel point ils sont déformés.

Eh bien, ne vous demandez plus, car Luis a couvert tout ce terrain pour nous.

Il est probablement l’un des plus normaux du groupe, il a également vécu à l’époque préhistorique, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il ressemble un peu plus à un Néandertalien.

Alors que nous parlons de têtes aux formes bizarres, jetons un coup d’œil rapide à Phineas de Phineas et Ferb .

Sa tête est plus triangulaire, mais pas moins terrifiante que celle de Stewie lorsqu’elle est rendue jusqu’aux os nus.

Bien-aimé Parc du Sud La star Eric Cartman est un autre qui reçoit le traitement, et son squelette trapu et bulbeux suffit à faire lever n’importe qui du canapé et à faire quelques exercices.