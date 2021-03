Les smartphones qui ont échoué sur Kickstarter montrent que certains concepts sont aussi originaux qu’inutiles

Kickstarter et IndieGogo ont changé notre monde, et ils l’ont fait pour le mieux. Ils ont donné à de nombreuses personnes la possibilité de valider leurs idées, fous ou pas, et ont été responsables de nouveaux segments de marché tels que les montres intelligentes (Pebble) ou la réalité virtuelle (Oculus).

Ces succès ont également été parsemés d’échecs lamentables, dont certains se sont produits dans l’arène des smartphones. Des marques comme Ubuntu, ZTE ou Meizu ont offert leur vision au monde de ce que pourrait être l’avenir des smartphones, et la réponse a été unanime: Ces projets ont échoué parce qu’ils n’ont pas (trop) de sens. Du moins pas quand ils sont apparus ou de la manière dont ils l’ont fait.

Ubuntu Edge et la recherche de la convergence

L’un des grands échecs dans ce domaine a été celui de Canonical, la société responsable du développement d’Ubuntu. Cette distribution Linux est la plus populaire du marché, et déjà en 2013 aspire à devenir une plateforme convergente et universel qui fonctionnera non seulement sur les PC ou les ordinateurs portables, mais aussi sur les téléphones.

C’est ce qui a conduit les responsables à lancer le projet de téléphone Ubuntu Edge sur IndieGogo. Son objectif était extrêmement ambitieux, car Ils cherchaient à lever 32 millions de dollars.

L’idée était aussi, et il proposait un terminal aux spécifications haut de gamme (entre autres, avec 128 Go de stockage, quelque chose d’extraordinaire pour l’époque) qui lui permettait de devenir un PC en le connectant à un moniteur, un clavier et une souris. Comme nous l’avons vu plus loin, cette idée est faisable et intéressante, mais pas même des géants comme Samsung avec DeX ou Huawei avec son mode PC ont jusqu’à présent réussi à s’installer.

Canonical n’a pas atteint son objectif, mais a quand même réussi à lever virtuellement – les fonds sont retournés à leurs investisseurs – près de 13 millions de dollars des parties prenantes -J’étais l’un des leurs-. Le monde n’était pas prêt pour ce concept. Pas encore. Canonical a continué d’essayer de rechercher la convergence pour les années à venir, mais a abandonné l’idée en 2017.

ZTE Hawkeye, le téléphone conçu par et pour les utilisateurs

Précisément à cette époque, ZTE a également tenté de profiter de Kickstarter pour tenter les utilisateurs avec un terminal appelé Hawkeye, un smartphone curieux car le constructeur ferait un mobile basé sur les idées de la communauté des utilisateurs.

Le soi-disant Projet CSX est né précisément avec cette ambition, mais bien que ZTE ait eu une bonne idée en faisant cette proposition, ils ont fini par lancer une campagne de financement collectif pour un terminal qui n’a pas répondu à la plupart des suggestions des utilisateurs.

En fait, au lieu d’avoir un mobile haut de gamme avec des fonctionnalités avancées, ZTE a opté pour un mobile presque d’entrée de gamme avec un prix de 199 € qui se démarque essentiellement pour un système de suivi de notre regard.

Ce projet Kickstarter a été annulé peu de temps après: ils voulaient lever 500000 € et seulement 32000 ont été collectés, qui a obligé ZTE à désactiver la campagne au bout de quelques jours et à expliquer avoir commis des erreurs dans la réalisation du projet.

Au-delà de cette annulation, peut-être écouter les utilisateurs ce n’était pas une si bonne idée. Un téléphone qui colle aux murs? Non merci.

Une autre chose est cette proposition d’offrir un appareil dont les caractéristiques sont votées par les utilisateurs, quelque chose qui a par exemple fonctionné dans le surprenant rival de la Surface Pro, l’Eve V qui est né de cette manière dans IndieGogo.

Meizu, nous voulons que nos ports reviennent

Le dernier de ces grands échecs a été subi par Meizu, qui au début de l’année a poussé plus loin la mode des téléphones à écran sans cadre: maintenant complètement dépourvu de ports de connexion et de câbles avec son Meizu Zero.

L’idée semblait trop risquée même avec des éléments intéressants. La carte eSIM a rendu la fente SIM inutile, la connectivité Bluetooth 5.0 et chargement sans fil ils ont apporté leur contribution et même les orateurs ont disparu grâce à un écran qui agissait ainsi.

L’idée a également tenté d’être validée sur IndieGogo, mais sur les 100 000 dollars recherchés – un objectif très modeste – seulement 46 000 ont été récoltés. L’échec n’a pas été tout à fait retentissant en tenant compte du fait que nous parlons d’un terminal avec un prix de 1300 dollars, mais même ainsi à Meizu, ils voulaient jouer la distraction.

Son PDG, Jack Wong, a récemment indiqué que ce n’était rien de plus qu’un « coup de pub de son département marketing ». Nous ne l’avons pas tout à fait cru – Mashable l’a vu au MWC19 sous forme de prototype – mais encore une fois, quelque chose d’important a été prouvé: une idée comme celle-ci est validée avec de l’argent, et les gens ont parlé clairement: le Meizu Zero n’avait aucun sens non plus. Pas encore.

Kickstarter fait également démarrer des projets curieux

Tous n’ont pas été des échecs désastreux: en 2016, un projet appelé Robin voulait créer un smartphone basé notamment sur les services cloud avec lequel ses créateurs ont levé plus de 1,3 million de dollars sur Kickstarter.

La société qui a lancé le projet, Nextbit, avait déjà commencé son concept deux ans plus tôt en mode secret, il a fini par être racheté par Razer. après des ventes très discrètes et le retrait du modèle.

Razer a profité des ressources de cette entreprise pour plongez-vous dans le domaine des smartphones pour gamers, où alors leurs propositions ont frappé mais ils font face à un avenir incertain.

Il y a eu un autre succès supplémentaire comme celui de Jelly, « le plus petit samrtphone 4G du monde », qui après une campagne de financement réussie – il a atteint 1,25 million de dollars – continue d’être vendu avec des versions supplémentaires et de plus en plus puissantes. La société a également récemment lancé un nouveau modèle, l’Atom XL, et son succès a également été remarquable.

D’autres concepts uniques tels que celui des mobiles de Light – deux modèles déjà, les deux succès sur Indiegogo – ont également été pertinents comme exemples de produits qui résolvent un problème pour certains utilisateurs: Même s’ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands fabricants, ils ont réussi à proposer une alternative différente.

En septembre 2019, le projet Teracube a été lancé sur Kickstarter, un mobile avec une idée curieuse: avoir une garantie sur les pièces, les performances, la main-d’œuvre et la batterie qui garanti que le mobile durerait (au moins) quatre ans. Très similaire au Fairphone 3 en orientation, bien sûr.

La campagne a eu un succès modeste, mais le projet a continué et après le premier modèle, le Teracube One, la firme a lancé le Teracube 2e qui a été lancé sur Indiegogo et a eu plus de 2400 utilisateurs qui ont parié sur le projet.

Les pâtes parlent, mais parfois c’est faux

Ces trois histoires montrent que même les entreprises disposant de ressources suffisantes se sont tournées vers Kickstarter ou Indiegogo pour valider leurs idées. Il est très facile de donner un «j’aime» ou de mettre un commentaire positif pour une idée de produit, mais c’est beaucoup plus difficile investir (ou devrions-nous dire parier?) notre argent sur ces idées.

Skarp était le rasoir qui vous rasait avec un laser à faible puissance. Même chez Engadget, nous avons cru en ce prodige qui a été un succès à la fois sur Kickstarter (qui a annulé la campagne pour violation de ses conditions d’utilisation) et sur Indiegogo en 2017. Nous ne savons toujours rien du produit.

En fait, cette validation économique est ce qui régit réellement l’avenir de ces projets fous et merveilleux. Tous ne sont pas des joies dans ces services, bien sûr.

Il y a eu de nombreuses campagnes qui après avoir financé avec succès ont laissé leurs utilisateurs déçus par les temps d’attente, par des produits qui n’ont finalement pas répondu aux attentes ou, pire encore, par des escroqueries qui ont laissé les gens sans leur argent et sans leurs produits.

C’est le danger évident pour les plateformes qui tentent de se protéger de ces escroqueries et fraudes et qui malgré cela montrent qu’une bonne idée (et une bonne exécution) peut réussir et changer l’industrie et résoudre des problèmes qui ne l’avaient pas. Ces smartphones ne résoudront peut-être aucun problème fondamental, mais bien sûr définir des lignes directrices qui pourraient être récupérées à l’avenir. Qui sait.