Genshin Impact: Comment se rendre à la Pearl Galley

Il existe de nombreuses zones secrètes que vous pouvez trouver en explorant le monde de Teyvat dans Genshin Impact. Il y a quelques îles cachées, ainsi qu’un bateau caché situé sur les eaux de Liyue!

Comment se rendre au Pearl Galley

Le Pearl Galley est un navire luxueux qui flotte au large de Port de Liyue, et à bord se trouve un Geoculus, une quête et deux coffres, un commun et un luxueux.

Ce navire est pour le plaisir des invités spécialement invités et est en fait un bordel flottant et un casino, ce que de telles industries ne sont pas autorisées dans la région de Liyue. Cependant, comme le navire flotte juste au large, le Pearl Galley a l’approbation du Liyue Qixing.

Pour monter à bord du Pearl Galley, il y a deux options. La première consiste à glisser depuis la montagne voisine depuis le sud-est de Port de Liyue ou en utilisant les capacités de Cryo pour geler l’eau et créer une voie. Les gens ont affirmé que la quête sur le navire avait été interrompue lorsqu’ils ont gelé l’eau pour monter à bord, il serait donc préférable de glisser.

A la seconde où vous monterez dans la Galère Pearly, vous serez contacté par la sécurité et emmené chez la réceptionniste, Luoxia, qui vous donnera la chance d’obtenir une invitation d’un invité, car c’est la seule façon d’être autorisé le Pearl Galley.

Il y a une quête facultative sur le navire, mais elle doit être lancée après avoir demandé aux invités une invitation. Pour commencer cette quête, parlez à Cui’er, pour obtenir une lettre pour son amant Chaoxi; Cependant, en trouvant Chaoxi, il discute avec une autre dame et prétend que la lettre vient d’un associé de travail avant de vous rendre une réponse. Si vous faites cette quête optionnelle, Cui’er mettra un bon mot pour vous, mais cela ne veut vraiment rien dire.

Parlez aux invités sur le bateau, mais si vous voulez aller droit au but, parlez à Qui’ge, elle veut trois Qingxins, et si vous les récupérez pour elle, elle vous déposera en tant qu’interprète pour le Pearl Galley.

À son retour à Luoxia, elle révélera que tout était un test et que vous avez une invitation personnelle de son patron, Rouran, à venir de la Pearl Galley à votre guise. Pour ce faire, parlez à Pinghai sur le point le plus à l’est du quai à la guilde de l’aventure à Liyue pour retourner au navire.

Le coffre au trésor commun est situé derrière le paravent à la proue du navire.

Le coffre luxueux est situé au deuxième étage. Utilisez les côtés jaunes du navire pour atteindre le toit où se trouve le coffre.

Le Geoculus est sur le toit le plus élevé de la Pearl Galley.

