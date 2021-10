Le frère cadet de Tom Holland a créé sa première série et cela n’a rien à voir avec Spider-Man

in

Dans les années récentes, Tom Holland a commencé à piétiner dans l’industrie cinématographique. L’acteur, qui éblouit par ses performances depuis l’âge de huit ans, connaît une renommée internationale depuis son arrivée chez Marvel. C’était en 2017 lors de sa première Spider-Man : Retrouvailles ajoutant ainsi au monde des super-héros qui lui a apporté tant de succès et l’a transformé en ce qu’il est aujourd’hui : un acteur de renommée mondiale.

Tom Holland, comme beaucoup d’autres artistes, est issu d’une famille de talents. Son père, Dominic Holland, est un comédien très connu en Angleterre, d’où il est originaire, tandis que sa mère, Nicola Elizabeth Frost, travaille comme photographe. En revanche, les autres membres de la famille : les jumeaux Harry et Sam et le plus jeune, Paddy, ont un talent naturel.

Quant à Harry et Sam, ils sont les fidèles compagnons malicieux de Tom et ont à leur tour un rôle très important en tant qu’influenceurs au Royaume-Uni. D’un autre côté, Paddy, juste surpris avec la même passion que son frère aîné : il a présenté sa première série sur Apple TV. C’est le 22 octobre que le jeune de 16 ans a annoncé la première de Invasion, la dernière production de la plateforme et qui est venue avec trois épisodes en une seule fois.

Le synopsis officiel pour Invasion se lit comme suit : « La Terre est visitée par une espèce extraterrestre qui menace l’existence humaine. Les événements sont comptés, en temps réel, à travers les yeux de cinq personnes ordinaires du monde entier en même temps dans lesquelles ils recherchent un sens au chaos qui les entoure.« . Et, déjà avec ses trois premiers chapitres en ligne, il a été défini comme «un pari solide pour Apple TV», selon les critiques.

Pour le moment, Invasion Il ne se compose que d’une saison visuellement puissante et dramatique naviguant dans une mer de personnages qui font de la fiction un succès. Quant à Paddy Holland, il était très heureux de la première de son premier projet télévisé et n’a pas hésité à le diffuser sur les réseaux sociaux. « Accrochez-vous à votre humanité. Les trois premiers épisodes d’Invasion sont désormais diffusés sur Apple TV +« Elle a écrit à côté d’une photo de lui sur le strip.

La fierté de Tom Holland :

Comme tous les grands frères, Tom Holland Il a montré sa fierté dans le nouveau travail de son petit frère. C’est via Instagram que l’acteur britannique a publié une carte postale avec Paddy et lui a dédié un tendre message, faisant clairement comprendre à quel point il était heureux.

« Découvrez ce type ce soir sur Apple TV dans Invasion. Fier de toi, Padster ! J’ai hâte de voir ça. J’espère que nous pourrons bientôt travailler ensemble», a écrit l’interprète de Spider-Man ouvrant ainsi la possibilité de créer quelque chose avec son petit frère.

Dans le cas d’y parvenir, ce ne serait pas la première fois que Tom Holland travailler avec un membre de sa famille. C’est parce que dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le protagoniste partagera l’écran avec son autre frère, Harry, qui incarnera un voleur qui doit être attrapé par Peter Parker.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂