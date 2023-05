« Alice, Darling »: le film SHOCKING PRIME VIDEO que vous devez voir AUJOURD’HUI

Première vidéo

Prime Video ajouté à son catalogue Alice chérie, un nouveau film avec Anna Kendrick aussi passionnant que fascinant. Sachez de quoi il s’agit.

©IMDBAnna Kendrick dans Alice, chérie

S’il y a quelque chose que vous avez réalisé Première vidéo in the last time est de surprendre ses fans avec de nouvelles sorties. C’est pourquoi, pour le mois de mai, ils n’ont pu faire exception et ont renouvelé leur bibliothèque avec de nouvelles productions. Et, malgré le fait qu’il reste encore d’autres sorties à faire, il y en a une qui a déjà attiré beaucoup d’attention.

Il s’agit de Alice chérieun film avec Anna Kendrick qui a été présenté en première sur Prime Video aujourd’hui, vendredi 5 mai et est déjà l’un des plus regardés. C’est parce que l’histoire est aussi captivante que choquante. La bande est une combinaison impressionnante entre thriller psychologique, drame et violence. Connaître tous les détails.

Synopsis de « Alice chérie »:

Simon et Alice sont, à l’extérieur, un couple de rêve. Ils sont très amoureux et très heureux. Mais, à l’intérieur de la maison où ils vivent ensemble, il la maintient dans un état de paralysie en raison des abus psychologiques constants qu’il lui inflige. Les amis d’Alice sont les premiers à s’apercevoir de cette situation et, lors de vacances, ils interviennent pour tenter de lui ouvrir les yeux sur sa sombre réalité.

Bande-annonce de « Alice, chérie »:

Distribution de « Alice, chérie »:

Anna Kendrick est Alice

Kaniehtiio Horn comme Tess

Charlie Carrick est Simon

Wunmi Mosaku est Sophie

Mark Winnick est Marcus

