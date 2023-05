HBO Max : ce sera le documentaire "Glee : triomphe, vérité et tragédie"

HBO MAX

Une série documentaire mettra en vedette les tragédies fatales et les répercussions négatives du casting de Glee. Voici ce qu’ils montreront sur Cory Monteith, Mark Salling, Naya Rivera, et plus encore.

Pour les amateurs de séries ados et de comédies musicales, joie Ce fut une production inoubliable. Cependant, ce qui est arrivé à son casting après sa diffusion a finalement marqué cette histoire heureuse pleine de chansons entraînantes. Dans ce sens, HBO Max lancera une série documentaire qui exposera tous les scandales de leurs stars.

Créé par Ryan Murphy, Ian Brennan et Brad Falchuk dans 2009, la fiction était considérée comme un phénomène culturel qui apportait une renommée mondiale à un casting inconnu, mobilisant la culture pop. Cependant, ses protagonistes sont toujours confrontés à des tragédies mortelles et à des répercussions négatives dans la presse.

+ De quoi parle « Glee : Triumph, Truth and Tragedy » ?

Le nouveau docu-séries de HBO Max promet de montrer la routine des membres à l’intérieur et à l’extérieur du tournage à travers entretiens inédits. Ainsi, les exigences de ce succès télévisé seront évidentes, en plus des drames en coulisses. Cela sera renforcé par des témoignages de parents et d’amis de la distribution, de professionnels qui ont travaillé dans la production en tant que décorateurs, stylistes, costumiers et publicistes, ainsi que de journalistes qui ont couvert le phénomène de joie.

Quels thèmes seront abordés ? L’un d’eux sera la mort de Cory Monteith, son ascension internationale, son angoisse et sa mort par overdose à 31 ans. De même, ils raconteront comment il a été découvert que marque de vente possession de pornographie juvénile et son suicide ultérieur. Enfin, la mort mystérieuse par noyade accidentelle de Naya rivera.

+ Date de sortie de « Glee : Triumph, Truth and Tragedy »

Glee : triomphe, vérité et tragédie Il sortira le 19 mai sur HBO Max.. Il sera également diffusé chaque semaine sur Discovery Channel à partir du 1er juin. Les docu-séries -produites par Investigation Discovery- présenteront un total de trois épisodes qui révélera la dure réalité de la célébrité.

