5,4 millions de dollars pour la première œuvre virtuelle de Snowden: le NFT d’un activiste mis aux enchères

La fièvre des NFT, des jetons qui permettent l’échange d’éléments virtuels mais uniques sur la blockchain, a également frappé Edward Snowden, l’activiste et lanceur d’alerte américain qui a mis en vente ces dernières heures son premier travail numérique. L’image a été vendue sur le portail d’enchères de NFT Foundation.app pour 2 224 Ethereum (la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin), l’équivalent de 5,4 millions de dollars. L’œuvre représente le visage de Snowden réalisé à l’aide des pages dans lesquelles une cour d’appel américaine a déclaré illégal le programme de surveillance découvert de Snowden.

L’œuvre, baptisée « Stay Free », a été mise aux enchères sur le portail pendant 24 heures à partir d’un prix de départ de 2 Ethereum, autour de 4 800 dollars. Les bénéfices de la vente ne reviendront pas à l’activiste mais aux siens Fondation de la liberté de la presse, l’association qui protège les journalistes de la surveillance gouvernementale dont Snowden est président depuis 2016. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi cette vente au cours des dernières 24 heures», a tweeté Snowden. « La plus profonde gratitude va à tous, de la Fondation pour la liberté de la presse à ceux qui ont participé à la vente aux enchères caritative. Vous nous aidez à créer un monde meilleur. Restez libres. »

Le phénomène NFT est parmi les plus intéressants de la dernière période. Il est principalement connu sous le nom de crypto art, même si ces jetons peuvent être associés à n’importe quel objet virtuel: on parle de création et de vente d’œuvres rendues possibles par des technologies cryptographiques qui assurer la possession de ces biens à une seule personne. C’est le contraire du web, où tout est réplicable: une image, une vidéo, un texte sont des séquences de bits qui peuvent être dupliquées sans limites. Les NFT, quant à eux, sont en mesure de certifier de manière univoque et incontestable qu’une seule des copies infinies possibles d’un bien numérique est l’original. Bien qu’ils soient basés sur la même technologie, les NFT ont une énorme différence par rapport aux jetons de Bitcoin, d’Ethereum et d’autres monnaies virtuelles: les jetons non fongibles sont uniques et non échangeables: l’un ne vaut pas l’autre.

