Le jeu Hogwarts Legacy a été retardé avec une nouvelle date de sortie confirmée

Hogwarts Legacy sera lancé le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. La date de lancement de la Nintendo Switch sera bientôt révélée. L’équipe est ravie que vous jouiez, mais nous avons besoin d’un peu plus de temps pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— L’héritage de Poudlard (@HogwartsLegacy) 12 août 2022