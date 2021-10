Marvel : Tom Holland a dit au revoir à Spider-Man ? C’est ce qu’il a dit

Au cours d’une année au cours de laquelle l’industrie s’est réactivée après la pire partie de la pandémie de coronavirus, un film destiné à conquérir le box-office mondial n’a pas encore été diffusé. On parle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui sortira en salles le 17 décembre et est peut-être le dernier de Tom Holland dans le Univers cinématographique Marvel.

L’acteur a enfilé le costume de super-héros pour la première fois en Captain America : Guerre civile (2016) et est rapidement devenu un favori des fans. Il est de notoriété publique que son contrat avec Sony se termine cette année et jusqu’à présent il n’a pas donné d’indications sur ce que sera son avenir, en plus de cela à l’époque il a assuré qu’il prendra enfin des vacances bien méritées sans projets dans le MCU.

+ Tom Holland a dit au revoir à Spider-Man ?

Holland s’est entretenu avec les médias ce jeudi Divertissement hebdomadaire et a été consulté sur son avenir : « Nous essayions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise », répondit. Il a assuré qu’il avait senti la fin quand ils ont fini de filmer et a commenté que dans l’une des scènes, ils étaient devenus émus avec Zendaya et Jacob Batalon, ses compagnons de tournage.

« C’était déchirant mais aussi très excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de notre carrière. Donc partager ce moment avec eux était peut-être la meilleure journée que j’aie jamais eue sur le plateau. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça. », avoué À M. Bien que ces mots ne soient peut-être pas sympathiques pour le fandom, nous devons vous dire que laissé la chance d’un retour.

Dans son explication sur la fin de la franchise, il a commenté : « Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming. Nous lui donnerions un peu de temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le le ton des films. ». Pour le moment, il n’a pas été officialisé s’il cessera d’être Homme araignée, mais le 17 décembre ses followers pourront à nouveau le voir comme le super-héros.

